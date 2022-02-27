兩會︱馬逢國澄清無染疫：深切體會內地防控嚴謹　與香港很大差異

港區全國人大代表、政協委員正於深圳酒店隔離，將會出席北京舉行的全國兩會會議。港區人大代表團團長馬逢國，上周二（22日）與立法會一名初步確診的職員有接觸，需要進一步隔離，未能到北京出席會議。馬逢國今日（27日）於社交網澄清，有媒體報道其確診新型冠狀病毒，消息並不真確。



▼港區人大、政協24日起行赴深圳隔離▼



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指與染疫職員對話不足半分鐘

馬逢國指出：「對於有媒體報道我確診新型冠狀病毒，在此我希望告訴大家我並沒有感染新型冠狀病毒，由於出發後我收到立法會通知，有秘書處職員在快速檢測下結果呈陽性，雖然本人跟該職員前後對話不足半分鐘，亦無接觸，距離亦約三米，但基於嚴謹的防疫要求，我亦定性為緊密接觸者，需前往隔離酒店隔離。」

他表示，非常遺憾是次未能前往北京出席大人會議，但在深圳隔離過程中，深切體會到內地對疫情防控的嚴謹要求，跟香港有很大差異，「要實現動態清零，香港政府需要有決心和認真的態度。最後祝願各位確診的朋友早日康復，並希望大家齊心抗疫，平安健康。」

今年兩會，港區人代政協都要先上深圳隔離七天，要在每天核酸檢測陰性後，才可轉飛北京參加今年全國兩會。上周五，全國政協委員施榮懷在深圳酒店隔離期間，檢測呈陽性，需要到深圳市第三人民醫院接受治療，而同車到深圳的11名人大政協包括港區人大代表陳曉峰及蔡素玉，政協委員則包括身兼立法會議員的黎棟國、馬會前主席周永健、新界社團聯會會長梁志祥、吳換炎、孫少文、姚珏等人，均要按受「14+7」檢測而無法上京。