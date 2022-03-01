烏克蘭局勢︱港人關注事態發展　劉兆佳：香港與烏克蘭欠可比性

烏克蘭局勢持續緊張，在香港社會也引起一定關注，不少人把2019年修例風波，示威者陣營將2014年烏克蘭推翻親俄政府的示威浪潮相提並論。香港的社交網絡討論亦熱烈，網民實時討論最新戰況、分享難民圖片，以至香港記者實地採訪經歷，亦有人在港發起聯署聲援，甚至聲言要加入烏克蘭軍隊作戰。全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，有人會借烏克蘭類比為香港，把兩者同樣描述成「被壓迫」的一群，但這明顯並非事實，認為香港與烏克蘭缺乏可比性。



圖為烏克蘭總統澤連斯基2月27日在基輔講話。（AP）

劉兆佳指，香港與烏克蘭在歷史背景上截然不同，香港自古以來是中國一部分，中國對香港來說不是「外國」，這與俄烏兩國交戰不同。他認為， 香港與烏克蘭唯一可比之處，是當俄羅斯及中國眼見國家安全受威脅時，必須出手制止。

對於不少港人關注烏克蘭局勢，劉兆佳說，理解有人會同情烏克蘭處境，他個人對烏克蘭人民亦無惡感，事實上烏克蘭與中國交往甚多，例如出產農作物，而中國的航空母艦「遼寧號」的前身亦是來自烏克蘭，但不能把烏克蘭和香港的人民都當成「被壓迫」的一群，「事實上如果無人搞港獨，或拉攏西方企圖分裂國家，中國政府都不會出手制定國安法。」