烏克蘭局勢│俄被指使用「炸彈之父」　真空彈、集束彈是什麼？

烏克蘭駐美大使昨日指控，俄軍在烏克蘭使用真空彈（vacuum bomb）。真空彈又稱為熱壓彈（thermobaric bomb），以抽乾地面氧氣產生巨大爆炸，在足夠威力下能摧毁地堡、地下隧道等，甚至使人體氣化粉碎。

白宮新聞發言人表示，未有證據證實俄方曾使用這種武器的消息。克里姆林宮周二否認在烏克蘭使用真空彈及國際禁用的集束彈。



所謂「真空彈」是利用周邊空氣中的氧氣引發出高溫爆炸，衝擊波通常比一般炸藥所能持續更長，能使周邊一切物體燒成灰燼，甚至令人體氣化。它亦有氣溶膠彈、溫壓炸彈、燃料空氣炸藥（fuel air explosive，FAE）等名字。當彈內蒸氣燃料的揮發性混合物在接觸空氣後，引發高溫、耗氧的爆炸，期間的真空效應會從地面吸入所有的空氣，噴射成巨大的蘑菇雲、形成巨大火球。

由於它可把地堡、山洞、建築物裏的氧氣統統抽走，在攻打山區地勢、地下軍事設施或隧道系統時派上用場。其引發的衝擊波亦遠超其他傳統炸藥，亦可透過不同的熱量及壓力組合，產生不同的爆炸效果。

俄羅斯多管火箭發射器能發射「熱壓火箭」（thermobaric rocket）。（俄羅斯國防部）

俄軍在2016年的高加索軍事演習期間，於俄羅斯南部軍區Opuk靶場就曾引爆過真空彈。而據知俄羅斯威力最大的真空彈「炸彈之父」相當於44噸TNT炸藥，覆蓋直徑達300米。

「想像一下深呼吸，然後將自己浸入水中。然後想像一下，所有的氧氣都會瞬間從你的身體中排出。嘗試再次吸氣。但不是冷水填滿你的肺，而是有毒、易燃的顆粒，開始從內到外殺死你。」樸茨茅斯大學政治及倫理學者Peter Lee在2016年撰文形容。

而現代真空彈早在1960年代就出現，俄羅斯及西方國家均有採用，現時中國、印度等其他多國都擁有這類武器。美國在2000年代在阿富汗山區打擊蓋達（al-Qaida）恐怖組織的巢穴時亦有採用。俄羅斯亦被指2016年在敘利亞戰爭中，曾對ISIS據點使用這類武器。

2020年，俄羅斯舉行二戰納粹勝利75週年閱兵式，TOS-1A Solntsepyok熱壓火箭發射器亮相。（Getty）

澳洲戰略政策研究所資深分析員赫利爾（Marcus Hellyer）指，俄羅斯在作戰中使用真空彈的情況比西方多。「俄羅斯有一個（熱壓武器的）光譜系統……從非常小型的戰術武器，到巨大的空投炸彈。」，「俄方支持烏東頓巴斯地區的分離主義者亦使用多年。」

赫利爾說，這類武器在「摧毀防禦陣地」的方面是有效的。雖然它們不會用來攻擊坦克，但針對大廈等建築物是「非常具破壞力的武器」。「儘管它們的影響可能非常可怕，因為它們所產生的真空，瞬間能將空氣從抵禦者的肺部吸走，但它們並不違法。」他說。

目前，仍未有官方消息證實俄羅斯在烏克蘭衝突中使用了真空彈。美國有線電視新聞網（CNN）報道，周六較早時間在烏克蘭邊境附近發現一個俄羅斯熱壓多管火箭發射器。白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）表示，未有證據確認俄方曾試用這類武器。「如果是真的，那可能是戰爭罪。」

2022年 2月25日，俄軍攻打烏克蘭的第二天，烏克蘭軍人在烏克蘭哈爾科夫郊區經過一架已停用的俄羅斯軍用多管火箭發射器。（AP）

此外，國際特赦組織和人權觀察又指俄羅斯使用了國際禁用的集束彈，並瞄準一間有平民躲藏的幼兒園。

集束彈藥是一種空投或地面發射的爆炸性武器，內藏眾多大小不一的子彈。當母彈被投放或發射到目標附近後，彈體會打開並將子彈在更大區域散布，以達到更大的破壞面積和效果。小炸彈及碎片能殺死敵方人員和摧毀設備。由於集束彈殺傷力巨大，2010年8月1日，100多個國家簽定了《國際禁用集束炸彈公約》，但美俄中等國家均未簽署該條約。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周二在簡報會上表示，有關俄方在烏克蘭使用集束彈和真空彈的說法錯誤。「俄羅斯軍隊不對民用基礎設施或住宅區進行任何打擊。這是不可能的。我們只是要讓烏克蘭非軍事化，針對其軍事設施。」