疫情｜商經局副局長陳百里司機快速測試陽性　謝偉銓1名職員陽性

政府再有部門司機中招，商務及經濟發展局一名司機，今日（2日）新冠病毒快速測試結果為陽性，他負責接載副局長陳百里。



此外，立法會出現多宗個案，建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓的1名職員，立法會秘書處9名職員，以及兩名外判工作人員，都在檢測中呈陽性。



陳百里。（資料圖片）

該名司機負責為商務及經濟發展局副局長陳百里擔任駕駛工作，毋須與公眾人士接觸，亦沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。他最近一次上班日期為3月1日。

陳百里每日上班前均有進行新冠病毒快速測試，全部結果為陰性。

政府多名司機早前確診或初步確診，包括環境局局長黃錦星、運輸及房屋局局長陳帆．創新及科技局局長薛永恒和副局長鍾偉强，以及警務處處長蕭澤頤的司機，另外全國政協常委唐英年的司機早前亦確診。

謝偉銓。

謝偉銓快測陰性 正居家隔離

而立法會今日出現12宗個案，謝偉銓的1名職員快速抗原檢測結果呈陽性，3月1日曾到立法會綜合大樓，而謝偉鐘已進行快速檢測，結束呈陰性，正在居家隔離。

而立法會秘書處有9名職員檢測呈陽性，最近在立法會綜合大樓和中信大廈上班的日期介乎1月26日至2月26日。另有兩名外判工作人員快速測試陽性，最近在立法會綜合大樓工作的日期為2月7日及16日。

▼3月1日 青衣隔離設施啟用▼

