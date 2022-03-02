創科局繼司機、副局再有秘書染疫　薛永恒屢接觸患者快測均陰性

創新及科技局近日接連有人染疫，副局長鍾偉强上周初確，成為首名問責官員染疫。局方今天（2日）再宣布，局長薛永恒的一名秘書快速測試呈陽性，她最後上班日期為上月24日，最與薛永恒見面日期為上月22日。



薛永恒現時每天均有進行病毒快速測試，所有結果均為陰性。薛早前曾因接觸陽性個案，而須留家工作至上月26日。今次秘書染疫，新聞稿並未交代薛的工作安排，而今日已是兩人見面後第八天。



副局長鍾偉强。（網上圖片）

薛永恒曾因接觸陽性個案而須留家工作

創科局爆疫始於上月18日，先是正副局長薛永恒及鍾偉强的兩名司機對病毒初步呈陽性，上周二（22日）公布之時，薛、鍾二人快測均呈陰性。鍾偉强同日接受拭子採樣檢測，翌日檢測結果為初步陽性。當時局方表示，薛永恒快速測試及核酸檢測結果均為陰性，經諮詢衞生署意見後，為審慎起見，將留家工作七天，由最後接觸陽性個案的日期起計，直至上月26日。

創科局表示，最新染疫的秘書毋須與公眾人士接觸、亦沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，已安排相關職員接受檢測，相關辦公室將進行徹底清潔和消毒。局方會繼續嚴格執行各項防疫措施，所有人員須注意個人防護措施，如有不適，必須馬上求醫及通報。