聶德權留家7天提早放疫監　懲教署秘書確診　署長胡英明快測陰性

公務員事務局局長聶德權太太上周四（2月24日）確診，他及其餘家人被列為密切接觸者，須按「居安抗疫」計劃，在家進行14天檢疫。時隔7天，局方今早（3月3日）發稿指，聶德權已結束家居檢疫，返回辦公室工作。



懲教署署長胡英明秘書快速測試結果呈陽性，最近上班是在前天（3月1日）。懲教署指該秘書工作上毋須與公眾接觸、亦沒外遊紀錄，工作期間均有佩戴口罩。胡英明每日均有進行快速測試，結果均為陰性。署方會徹底消毒相關辦公室，並已安排相關職員接受檢測。新聞稿未有交代兩人最近有否接觸，以及胡英明須否居家檢疫。



公務員事務局解釋，衞生署關於密切接觸者的家居檢疫最新指引，是接種至少兩劑疫苗人士可在接受檢疫的第6天及第7天進行快速抗原測試，若連續兩天取得陰性結果，將可於取得第二次陰性結果後視作完成檢疫。而聶德權及家人昨日及今日的快測均取得陰性結果。