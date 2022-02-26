聶德權料接種率數天破90%　出招催谷幼童、老人院追落後

疫苗接種計劃一周年，公務員事務局局長聶德權在社交網站上載影片回顧，形容目前是關鍵時刻，要將接種引擎全開。他說現時第一針接種率已達88.2%，預料不出數天將衝破9成的重要指標，現時疫情嚴峻之極，近日公布感染後重症及死亡的數字，都冷酷地反映了疫苗的重要性。
聶德權特別提到兒童及安老院舍長者，強調是現階段要努力「谷針」的對象，目標是4月中學校開課之前，3至11歲兒童接種率達90%；而安老院舍長者，則希望在下月中將接種率推高至65%，在4月中達90%。
加大接種能力：正準備幾個新接種點
聶德權表示接種計劃去年2月26日展開，到8月底首針接種率達60%，其後分別用了3個月及2個半月，才逐步將比率增至70%及80%。他說目前疫情嚴峻，截至本周四（24日），包括兒童在內的死亡病例至少200宗，未打針的死亡率多出7倍，疫苗接種分秒必爭。
他指政府正努力招募醫護、物色接種場地，希望在最短時間內加大接種量，現時已有數個地點準備中，一待落實便會公布，計劃下月初將每日接種量提升兩成至10萬劑，目前的接種策略集中兒童、長者和第三針。
全力催谷院舍長者打針：簡化健康評估
針對院舍長者，當局已先外引入派醫護「主動評估」、以及「不反對即接種」等措施，令接種率由2月初的22%增至本周的34%，聶德權期望進一步在3月中增至65%，至4月中達到9成。他指院舍爆疫嚴重，長者接種刻不容緩，「不能容許任何的拖拉」，已主動介入調動醫護界團體和人士，成立及配對接種疫苗隊伍，簡化健康評估及接種流程，務必在最短時間內提高院友的接種率。
學童方面，聶德權表示已經與教育局等部門，全力加快接種安排，包括派外展隊到學校、安排學童到接種中心打針，以及推動地區團體舉辦疫苗接種活動。
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