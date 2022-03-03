夏寶龍：港官要以實際行動抗疫　踐行就職誓言　劉兆佳：嚴厲警告

國務院港澳辦主任夏寶龍今日（3日）在北京以視像方式，主持支援香港抗疫工作第七次協調會。夏寶龍對於專班各工作組詳細匯報了最新工作進展情況，給予充份肯定。



夏寶龍提到，要全力支持特區政府進一步加強對防疫抗疫工作的有效統籌，切實履行好主體責任，特區政府的負責官員要勇於擔當、勇挑重擔、發揮好組織領導作用，以投身抗疫的實際行動來踐行就職誓言。



夏寶龍說，專班成立半個月以來，各單位緊鑼密鼓開展工作，「愈來愈有章法，愈來愈顯成效」。中央援建的青衣方艙醫院7天即竣工並交付特區政府使用，其他方艙醫院和應急醫院也在抓緊建設；由國家衛健委新冠肺炎疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年同志率領的中央援港防控專家組到港後立即深入調研，並就做好疫情防控工作提出重要意見和建議；保障供港物資的跨境鐵路貨運班列正式通車，廣大香港市民急需的醫療和生活物資源源不斷運抵香港；香港安老院舍急需的護理工、上水屠宰場急缺的屠宰師陸續趕赴香港；對香港防疫抗疫工作的報道更加全面客觀。夏寶龍指，這些都充份體現了中央竭盡所能支援香港抗疫的堅定決心，彰顯了中央的關懷和國家的制度優勢，有力支援了香港特區政府和全社會的抗疫工作。

國務院港澳辦主任夏寶龍主持召開支援香港抗疫工作第七次協調會。（中通社）

夏寶龍又表示，面對來勢兇猛的香港疫情，既要堅定必勝信心，進一步增強使命感、責任感、緊迫感，迎難而上、奮勇攻堅；又要充份認識香港疫情防控工作面臨的嚴峻性、複雜性、特殊性，做好打硬仗的思想和工作準備，全力保障香港同胞生命安全和身體健康。要全力支持特區政府進一步加強對防疫抗疫工作的有效統籌，切實履行好主體責任，特區政府的負責官員要勇於擔當、勇挑重擔、發揮好組織領導作用，以投身抗疫的實際行動來踐行就職誓言。愛國愛港力量要積極作為，引領社會各界團結一心、眾志成城，與特區政府合力抗疫、並肩作戰、共度難關。要發揚鬥爭精神，有力揭批和依法懲治反中亂港分子抹黑攻擊、散布謠言、製造恐慌等幹擾破壞抗疫的言行，全力維護社會大局穩定，堅決打贏香港疫情防控保衛戰。

政府高官就職時需要宣誓，特首林鄭月娥亦不例外，她在2017年就任行政長官時的誓詞如下：

本人林鄭月娥，謹此宣誓： 本人就任中華人民共和國香港特別行政區行政長官，定當擁護《中華人民共和國香港特別行政區基本法》，效忠中華人民共和國香港特別行政區，盡忠職守，遵守法律，廉潔奉公，為香港特別行政區服務，對中華人民共和國中央人民政府和香港特別行政區負責。 林鄭月娥2017年7月1日就職宣誓

劉兆佳：相當嚴厲的警告 政府統籌成效不足

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，這是相當嚴厲的警告，指出政府內部統籌成效和力度不足，各部門之間有協調問題，資訊發放混亂。劉兆佳指，中央在香港處理抗疫一事上注重成效，但至今只看到一片混亂，官員和專家言論不一致，看不到有效的統籌和方向。劉兆佳指，夏寶龍的講話反映中央對特區政府抗疫工作的力度和速度都不滿意。

此外，政府亦有責任協調官方與民間的資源統籌，舉例政府應該調動私營醫院資源協助防疫抗疫工作，指外國在疫情早期亦要求醫療儀器生產商立即生產更多呼吸機，香港目前已是戰時狀態，特區政府亦有責任和能力調動一切社會資源。

最近不少長者染疫死亡，劉兆佳批評政府一早知道Omicron傳播力驚人，應該提早應變為長者打針，但就因兼顧反對聲音而遲了推行，並不是勇於擔當的表現。而最近內地專家來港視察，會將看到的情況向中央報告，因此中央對長者染疫、流言四起等最新情況一清二楚，對香港抗疫工作十分不滿。

此外，劉兆佳又指中央會慎防港府將疫情由健康問題變成政治問題，並警惕反對勢力藉此機會破壞香港落實「愛國者治港」之後難得的平治穩定局面。

劉兆佳指近日香港有不少長者染疫死亡，社會亦有很多謠言，令中央不滿。（資料圖片）

全國人大常委譚耀宗今日（4日）亦表示，有一小部份缺乏良知的人編造謠言，製造社會混亂，呼籲香港市民「不信謠、不傳謠，堅決抵制不利於抗疫大局的話，堅決阻止不利於團結抗疫的事。」譚耀宗的言論，亦呼應了夏寶龍「有力揭批和依法懲治反中亂港分子抹黑攻擊、散布謠言、製造恐慌等幹擾破壞抗疫的言行，全力維護社會大局穩定」的要求。

「非常時期用非常辦法」 以「人命關天」為工作目標

對於社會流言，劉兆佳指要強力打擊散布謠言的行為，以維護社會大局穩定，但有時有人是「言者無心，聽者有意」，例如專家與官員的言論不一致，引起市民恐慌，因此政府亦要統一口徑，不要讓無心的言論動搖市民信心。

劉兆佳指，中央立場是「非常時期用非常辦法」，特區政府過去因顧慮而不做某些工作，「而家就督促你，同時畀個膽你」，定下工作路線圖，並負起責任，以「人命關天」為工作目標，「逢山開路，遇水架橋」，讓市民看到全社會向目標前進。

劉兆佳說，抗疫是全社會的戰爭，亦是資訊戰、民心戰，特區政府要以實際行動，令市民齊心支持抗疫。