政府感謝内地援港物資　抗疫物資將贈予社會團體、企業或人士

自第五波疫情爆發以來，內地各方紛紛表達支援香港抗疫或捐贈款項和物資的意願。到目前為止，內地各方捐贈的物資包括141萬劑快速檢測套裝、30萬個口罩、11,000件防護衣、2,200張病床，以及1,500萬元捐款等。當局今晚（6日）表示，擬作捐贈的社會團體、企業或人士可自行與本地熱心社團或社會福利署認可的慈善機構聯繫，並把捐贈物資派發予有需要的市民。



內地首班供港物資鐵路貨運列車。（中新社）

政府發言人表示，衷心感謝所有熱心的中央部門、省市、自治區、社會團體和人士在這困難時刻對香港特區抗疫工作的親切關心和支持，並將按以下原則處理捐贈：

1. 擬捐款的團體或企業可與特區熱心社團或社會福利署認可的慈善機構聯繫，在需要時可協助配對。

2. 如捐贈的物資是屬於特區政府向中央政府請求提供援助的醫療物資，兩地的醫療物資保障工作小組會作出協調處理。若不屬特區政府的物資清單項目，擬作捐贈的社會團體、企業或人士可自行與本地熱心社團或社會福利署認可的慈善機構直接聯繫，把捐贈物資派發予有需要的市民。

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