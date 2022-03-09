高永文：夏寶龍認同公僕不應受縛政治中立　愛國者須做到「五有」

港澳辦主任夏寶龍今日（9日）早上與港區全國政協委員會面。委員胡劍江、高永文及鄧清河中午舉辦網上記者會，介紹夏寶龍的講話內容。其中，夏寶龍特別重視愛國人才的培訓，要求他們做到「五個有」。



國務院港澳辦主任夏寶龍。（中新社）

高永文：夏寶龍同意公僕不應受縛「政治中立」

高永文提到，會上夏寶龍十分重視「愛國者治港」下的人才培訓，認為愛國人才需要「五個有」，包括有格局、有情懷、有擔當、有本領、有履職作為。其中，有不少與會者討論到在香港公務員中，以往「過於重視維持所謂政治中立」，但現時香港已正式回歸二十多年，特區政府較早前已對公務員實施宣誓效忠的要求，以後應該讓他們無後顧之憂地工作，多一些機會讓他們了解國家，培養對國家和特區的情感和認識。他表示，夏寶龍同意上述說法。

無意代管香港：內地提意見 落實是港府責任

被問到會上夏寶龍如何看待「一國兩制」五十年後的問題，是否有提到「五十年後也不需要變」，高永文指會上實際對此的討論不算多，不過夏寶龍點出了重要的原則，中央對於「一國兩制」落實是堅定不移的，大家毋須有任何顧慮及猜測，中央會一方面維護國家在香港的最終管治權，同時容許香港有高度自治權；只在香港面臨困難時才出手，絕對不是要「代香港政府管香港」。

其中夏寶龍提及兩個例子，包括2019年暴亂事件後中央為香港訂立《港區國安法》，但具體執行交由香港警察主要負責；抗疫期間中央會提供實際援助，但內地專家來港後不代替特區政府操作，只提出指導性的意見，具體如何整合資源、落實抗疫政策，還是特區政府的主體責任。

鄧清河則引述夏寶龍指，中央永遠是香港最堅強的後盾：「只要香港有要求，中央肯定會支持的」。

高永文改口風：強檢未必最能破解現時疫情

高永文日前接受港台訪問時指，如果香港稍後推行全民檢測，發現的個案數目一定是天文數字，隔離設施和醫療系統不足以應付，無助遏止疫情，現階段應該集中研究實行全港禁足，將傳播和感染病毒的機會盡量減低，時間由9日至14日都可以接受。

高永文在記者會的最新說法是，最近社會和專家開始有共識，檢測「未必是最能幫到現在破解疫情」的方法，除了檢測本身，一些理論基礎也提到當疫情稍緩時，對所剩下的少數、個別群組及密切接觸者作隔離治療，才是最有效切斷傳播鏈；否則就算有檢測能力，如果找出天文數字確診者，但沒有設施隔離以上人士，也不能切斷傳播鏈。