夏寶龍促港官勇於擔當　港府：堅定負起主體責任　抗疫需法律基礎

國務院港澳辦主任夏寶龍3月3日在北京主持支援香港抗疫工作第七次協調會，罕有嚴厲地對香港抗疫指出意見，指「要全力支持特區政府進一步加強對防疫抗疫工作的有效統籌，切實履行好主體責任，特區政府的負責官員要勇於擔當、勇挑重擔、發揮好組織領導作用，以投身抗疫的實際行動來踐行就職誓言」。



政府發言人強調特區政府將堅定負起抗疫主體責任，在行政長官林鄭月娥領導的抗疫機制下，各司局長無分彼此，會繼續肩負起不同抗疫任務，盡快穩控疫情。



政府發言人表示，在行政長官林鄭月娥領導的抗疫機制下，各司局長無分彼此，會繼續肩負起不同抗疫任務，盡快穩控疫情。（資料圖片）

專家顧問團已與行政長官舉行27次會議

發言人表示，政府早於2020年1月4日因應疫情頒布「對公共衞生有重要性的新型傳染病預備及應變計劃」和啓動計劃下第二級的「嚴重應變級別」；並在首宗感染個案確診後，隨即在1月25日提升至最高的「緊急應變級別」，由行政長官領導跨部門督導委員會暨指揮中心，按照疫情發展制訂應對策略和措施。發言人指，此三級應變系統的應變計劃是特區政府汲取了2003年處理「沙士」經驗後制定，並在其後香港多次出現傳染病時應用。為加強科學為本的抗疫工作，行政長官於同日委任四位專家組成專家顧問團，向特區政府在公共衞生、傳染病學以及臨床經驗等範疇提供意見。過去兩年多，因應每一波疫情發展，督導委員會暨指揮中心已先後召開120次跨部門高層會議，而顧問團成立至今亦與行政長官舉行了27次會議。

▼3月4日 伊利沙伯醫院急症室情況▼



強調政府每項措施均須有堅實法律基礎

發言人表示，儘管公共衞生危機關乎市民生命安全、分秒必爭，但香港作為法治社會，特區政府採取的每一項措施均須有堅實的法律基礎。政府早於2020年1月把新型冠狀病毒納入《預防及控制疾病條例》（香港法例第599章），為往後工作提供法律基礎。在此條例下，行政會議已先後新訂了共10條防控新冠疫情的特定規例，涵蓋入境和跨境人士限制、個人資料提供、處所運作、群組聚集、佩戴口罩、病毒檢測、疫苗使用和「疫苗通行證」等。行政會議於上月訂立的《緊急情況（豁免法定規定）（2019冠狀病毒病）規例》也是為中央援港的抗疫措施，提供法律基礎。

因應第五波疫情來勢洶洶和確保中央支援香港抗疫措施有效落實，經跨部門督導委員會暨指揮中心研判後，行政長官分派特別任務予個別局長，要求他們親自領導相關抗疫工作，動員其屬下部門支援，向行政長官負責。

林鄭月娥說：「面對新一波疫情爆發，確診個案不斷上升，特區政府所採取的每一項措施都以保障市民生命安全為出發點，但執行上是遠超特區政府的自身能力。我們衷心感謝中央的親切關懷，定當用好中央支持，全政府上下同心，不斷完善落實抗疫措施，盡快打贏抗疫戰，穩定香港大局。」