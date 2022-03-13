全港抗疫義工同盟成立「義工關愛基金」　染疫義工將獲派5千元

全港抗疫義工同盟今日（13日）正式成立「義工關愛基金」，為因參與活動而染疫的登記義工提供應急援助，包括一次性的5,000元應急援助金。另外基金亦會為義工提供免費暫住酒店，以及資助全港性大型抗疫義工行動。



已募集3,300萬港元

全港抗疫義工同盟「義工關愛基金」主席譚鎮國表示，前線義工不辭勞苦包裝及派發物資，又協助疫苗接種工作，經常面對人群使染疫風險大增，為鼓勵義工及讓他們無後顧之憂地參與活動，同盟設立「義工關愛基金」，望為染疫義工提供應急援助，減輕即時經濟負擔，包括一次性5,000元應急援助金，如因抗疫不幸身故，家人將獲發放一次性撫恤金港幣三萬元，以減輕義工家庭的即時經濟負擔；此外，基金亦會提供免費暫住酒店，以及為全港性的大型抗疫義工行動提供資助。

他表示，收到染疫義工申請後，將由審批小組處理，申請獲批後，5,000元的應急援助金會直接存入義工的個人銀行戶口中，整個過程望於一周內完成。他又稱，同盟已有過萬名登記義工，但受惠人數須視乎感染率，計劃首階段目標是籌募3,000萬元，目前已募集達3,300萬港元，呼籲各界繼續踴躍捐款。

全港抗疫義工同盟總召集人陳振彬表示，義工們在過去一星期馬不停蹄進行支援工作，其中安老院舍物資支援計劃覆蓋全港安老院舍，同盟義工派發保護衣、口罩、快速檢測包、中成藥、血氧計等防疫抗疫物資，目前已有逾400間院舍受惠。他感謝熱心義工走在前線為社會服務，強調義工安全及支援不容忽視，希望大眾參與和支持同盟及基金。

香港義工同盟與社區抗疫連線於3月7日，宣布成立全港抗疫義工同盟，動員近萬名義工參與抗疫工作，目的包括支援安老院舍，推動小童疫苗接種，援助居家隔離人士、援助一線員工、關愛醫護人員。