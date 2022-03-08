疫情︱全港抗疫義工同盟成立　民建聯逾千義工90人染疫

第5波疫情嚴峻，「全港社區抗疫連線」聯同「香港義工聯盟」昨（7日）宣布成立「全港抗疫義工同盟」，動員義工參與抗疫工作。「同盟」總召集人陳振彬表示，「同盟」將重點支援安老院舍、推動兒童疫苗接種、援助居家隔離人士、援助一線員工、關愛醫護人員等行動，幫助更多有需要的市民渡過難關。



民建聯主席李慧琼表示，該黨招募了逾千名義工協助抗疫，出動過萬次，至今有90名前線隊友染疫，但仍會毋畏毋懼地支援市民。



推動兒童接種疫苗 將推視像醫療服務

陳振彬表示，香港抗疫形勢依然十分嚴峻，義工在疫情中應該有更大的作為，因此「連線」聯同「香港義工聯盟」，進一步團結愛國愛港義工隊伍，組建「全港抗疫義工同盟」，凝聚抗擊疫情的強大義工力量。

陳振彬說，「同盟」成立後將配合政府組織及開展一系列社會關愛行動，重點支援安老院舍、推動兒童接種疫苗、援助居家隔離人士、援助一線員工、關愛醫護人員、組建愛心車隊等，幫助更多有需要的香港市民渡過難關。「同盟」另一總召集人譚錦球表示，將開展視像醫療諮詢服務，配合舊樓消毒，與全體市民共同抗疫。

民建聯招逾千義工出動萬次 近百人染疫

民建聯主席李慧琼則指，民建聯已招募超過1000名義工，每天在社區奔走，截至3月5日，義工出動次數超過一萬人次，派發快速檢測套裝、口罩等物資30多萬份，通過熱線等接獲市民諮詢個案超過4萬人次；在全港各區舉辦多場疫苗接種活動，總共協助2.8萬人接種疫苗。

李慧琼稱，民建聯全力支援居家抗疫人士，包括確診和隔離人士，團隊上門送藥和日常用品；設立抗疫服務熱線，解答相關諮詢及為求助個案提供意見；推行中醫遙距視像義診和「醫電通」西醫電話諮詢服務。

她指，民建聯已有90位前線隊友因為工作或各樣原因染疫、約40名隊友需要在家隔離，對此表示難過，承諾會盡一切努力為前線工作人員提供支援協助。