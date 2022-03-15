蔣震離世｜蔣家一門六女將　蔣麗芸成「政壇元秋」：愛國受父影響

本港老牌工業家、震雄集團（0057）創辦人兼榮譽主席蔣震在剛過去的周日（13日）離世，享年100歲。蔣震育有六女一子，多名女將各有來頭，二女是民建聯成員、前立法會議員蔣麗芸；四女香港總商會前主席蔣麗莉，而六女蔣麗苑則是震雄集團現任主席兼集團總裁。

蔣家女將與父親關係良好，蔣麗芸曾稱自己的愛國情懷來自父親，小時候與父親住過鐵皮屋，父親每逢星期日也會陪伴家人，經常駕駛電單車載她和三女蔣麗萍到旺角購物。



三女蔣麗萍曾是歌星 四女蔣麗莉總商會首位女主席

蔣震7名子女，皆與妻子張俊芳所生，大女兒蔣麗華定居美國，是執業會計師；二女蔣麗芸活躍政壇，2012年首次參選立法會即當選，但因言論出位惹火，發言時七情上面而被稱為「立法會元秋」，至2016年成功連任，去年底宣布不再參選；三女蔣麗萍曾是歌星，婚後退出娛樂圈；四女蔣麗莉是總商會首位女主席，曾因串謀詐騙罪被判入獄3年半；五女蔣麗苓是震堅實業有限公司董事總經理；六女蔣麗苑80年代加入震雄集團，現為集團總裁兼董事局主席。

蔣震於2018年正式退休，當時交棒予六女蔣麗苑及排名第七的兒子蔣志堅，由蔣麗苑接任主席，蔣志堅出任副主席。不過翌年蔣家爆發內鬨，蔣志堅被股東投票逐出董事局，入稟高等法院控告蔣麗苑及父親蔣震等人。

人稱「Ann姐」的前立法會議員蔣麗芸。（資料圖片）

蔣麗芸：父親愛錫妻兒 每周日陪伴家人

蔣麗芸曾多次在訪問中提及父親，她稱小時候與父親住過鑽石山鐵皮屋，其後又在九龍大磡村木屋區長大，「住鑽石山果陣，每逢打風爸爸會用大石頭壓住屋頂，怕俾大風吹走。」她續指，父親要顧廠顧生意，平常是個大忙人，但愛錫妻兒，每逢星期日也會陪伴家人，小時候已經帶子女去清水灣游水、龍蝦灣燒烤，當年父親只有一輛電單車，就這樣載著她和蔣麗萍去旺角買禮物。

蔣麗芸曾指，無論年齡多大，在父親面前永遠都是小孩子，特別是六妹蔣麗苑，每次見到爸爸總會撒嬌。蔣麗芸接受傳媒訪問時曾稱，自己的愛國情懷是受父親影響，父親告訴她，無論是甚麼黨，只要能真正讓人民生活改善的就是好政黨，看見國家不停飛躍發展，她覺得國家方針是好及行對了路，想讓更多港人知道國家實際情況，因此從政。

蔣震曾參與國民黨創立的國民革命軍，曾經打過「南麻戰役」對戰共產黨，1949年隻身南下香港，後來參加「自由中國運動」，到塞班島受訓，準備空投山東打游擊，最終未有成事。