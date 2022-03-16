特首選舉｜胡世全第四度宣布參選　未有選委提名：市民支持更重要

特首選舉押後前，已宣布參選的前民建聯成員、工商物業投資者胡世全，今日（16日）再度宣布，參選押後至5月8日舉行的選舉。距離提名期兩個半星期，他成為首名在選舉押後，宣布參選人士。



胡世全對上兩屆都有宣布參選，但都未能入閘。他表示至今未獲得任何選委提名，但已取得近900名市民支持，相信參選特首最重要的是獲市民支持。押後的特首選舉最新提名期由4月3日開始到16日，不過第五波疫情橫行，選舉會否再三推遲仍是未知之數，特首林鄭月娥今早表示，須視乎中央看法而定。



四度參選 政綱加「一國兩制」部分

現年62歲的胡世全於2012年及2017年亦曾宣布參選特首選舉，但未獲足夠提名入閘。胡世全在政府未宣布押後今屆特首選舉前，亦曾宣布參選，所以技術上，今次是他第四次公布參選。

胡世全上月在記者會上聲稱，獲「與中央關係密切」人士提點，他今日提到自己與該人一直保持聯絡，該人提及「一國兩制」不可以動搖，因此他於政綱中加入「一國兩制 共享繁榮」的部分，提倡保留香港特色和獨特地位。

他相信中央希望市民團結，香港向外發展，因此提出「團結市民，邁向世界」的政綱，又指自己曾任的士司機、食肆老闆、從事進出口貿易等，具豐富工作和人生經驗，具有團結市民的優勢。

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獲925名市民支持 未有選委提名

胡世全透露目前未有獲任何選委提名，但已獲得925名市民支持他參選，相信市民支持比選委支持更重要，反問「我哋服侍選委會定市民？」他說接下來會陸續聯絡選委，邀請他們會面。

胡世全太太讚揚胡具親和力、有能力，之前兩次參選也是「攞經驗」，稱胡今次參選獲得很多市民支持。

今屆特首選舉押後前，已先後有5人宣布參選，除了胡世全，還有建制派KOL、商人冼國林，以及蕭德良；根據選舉廣告的中央平台顯示，另外兩人為黃文康及王昕阳。