特首選舉｜民建聯前成員胡世全　明日第四度宣布參選特首

特首選舉經過延期後，4月3日至16日展開新的提名期，5月8日投票。對上兩屆都曾宣布參選但未能入閘的前民建聯成員、工商物業投資者胡世全，於上月再度宣布參選。

他今日（15日）再向傳媒發出採訪通知，表示將於明日（3月16日）再度公布參與5月8日的選舉，技術上是第四次公布參選。



政府指原先籌得經費不能「過渡」 未動用須全數捐出

胡世全表示，將會在3月16日下午3時正，召開實體記者招待會，公告參與2022年5月8日行政長官選舉及宣讀政綱，並報告上次2月16日特首選舉記者招待會後的選舉工程結果，以及之後的選舉工程安排。

現年62歲的胡世全，於2012、2017年特首選舉都曾宣布參加，但未能取得足夠提名。他上月16日與太太及選舉團隊召開記者會，以「團結市民、邁向世界」為選舉口號，第三度參選。他稱一旦當選，會定下抗疫目標，要求9成半人接種疫苗。

胡當時聲稱其政綱來自一名「接近中央」的資深評論要員，但不便透露該人身份。胡世全政綱有六大方向，包括房屋政策、醫療政策等，他在記者會上承認，暫未收到任何一個選委承諾支持他。

（資料圖片／梁鵬威攝）

行政長官會同行政會議上月引用《緊急情況規例條例》（《緊急法》），因應疫情將特首選舉推遲至5月8日舉行，原先3月27日的選舉一切程序終止，5月8日的選舉如想參與須重新公布。

政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光今月初在立法會指，由於原本3月27日的選舉已經終止，任何籌募用於或已經用於3月份選舉的經費，必須按規定向當局申報；已籌募但未使用的經費必要捐贈給政府認可的慈善機構，不能「過渡」到5月的選舉。至於5月份的選舉，經費會重新計算。