特首選舉｜傳李家超、陳茂波醞釀辭職參選　二者否認或不置評

第五波疫情呈回落之勢，特首選舉如無意外不會再押後，距離4月3日提名期展開只有個多星期。政經界繼續「估領袖」遊戲，昨日更有訊息流傳，政務司司長李家超下周辭職，準備參選特首，但與此同時，又有傳財政司司長陳茂波準備「去馬」，眾說紛紜。

《香港01》記者分別向兩位司長辦公室查詢，政務司司長辦公室暫未回覆，但消息指有關傳聞不屬實，李家超目前專注抗疫工作。財政司司長辦公室發言人則指，陳茂波正全力參與抗疫工作，繼續跟進《財政預算案》提出的各項措施，不會評論揣測性報道。



「辭職」改圖原來出自深藍KOL

特首選舉定於5月8日舉行，提名期由4月3日至16日，特首林鄭月娥昨日在抗疫記者會被問到會否爭取連任時，仍未有正面回應，僅重覆稱唯一工作是抗疫；至於經延遲的特首選舉日子，目前仍然有效。

香港第五波疫情傷亡慘重，林鄭領導表現有目共睹，其連任行情已被大為看淡，焦點反而轉向特區第二、第三把手，政界關注，李家超或陳茂波會否辭職選特首？昨日政商界流傳一張製圖，聲稱李家超下周辭職，正式參選特首。

有收到有關訊息的政界中人笑言，要查探一下訊息出自何處，驟眼看似是「藍絲」群組製作，認為如此重要而機密的訊息，不會這樣「傳通街」。果然，該製圖原來出自一名深藍KOL的影片製圖，片中內容都是覆述報道，之後有人把製圖裁剪後廣傳，未知有何目的？

特首選舉提名期4月3日開始。（資料圖片）

政界料「二人聚」機會低

有資深建制派表示，政圈普遍預計今次特首選舉較「簡單」，即不會有競爭，當未來一兩星期有人亮相，幾可肯定是北京屬意的「真命天子」。有政協界選委指，原本預料今次選舉有至少兩人入閘，但香港疫情急轉直下，特首競選期進一步壓縮，料「二人聚」機會不大，不會再上演2017年兩名司長大戰的情境。

政圈近日熱議下任特首人選，有人提到，陳茂波日前表示計劃利用在11月復辦的國際七人欖球賽，舉辦最高級別的國際金融論壇，邀請中外金融機構的最高層人員來港，料規模約200人，以了解香港有良好經營環境，是否意味陳茂波下屆會繼續留在政府呢？不過有人就反駁，當日林鄭也提出「北部都會區」，同樣被指為連任鋪路，但政治一日都嫌長，林鄭如今恐怕無得留低，說到底，特首人選決定權還是在北京手中。