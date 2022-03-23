沙半山手記｜特首選戰：最快下周「引爆」首個震撼彈！

新冠疫情稍呈回落之勢，惟死亡率仍然高位橫行，許多香港人擔心，特首選舉「跑馬仔」，會否再度被迫押後？沙半山聞悉，北京和港府暫應無意改期，除非再爆出不可預測的大事件，所以，一度押後而定出，介乎4月3日至4月16日的特首選舉提名期，料將維持「開跑」不變，政商界翹首以待的「真命天子」或很快揭盅！



司長若參選須走三部曲

回顧2017年特首選舉，當年提名期於2月14日展開，時任財政司司長曾俊華早於2016年12月12日便率先請辭，離奇的是，曾俊華一早辭職，但又久久未獲國務院確認「免職」，稍後，時任政務司司長林鄭月娥於2017年1月12日宣告請辭，而兩人雙雙在16日獲國務院接納辭職，林鄭同日宣告正式參選，曾俊華則在三日後，即19日宣布正式參選。

換言之，倘若今屆上演同樣戲碼，繼續有政務司司長或財政司司長意圖角逐特首，他們都要走一走上述「三部曲」，本人先辭職、再獲國務院接納請辭、最後宣布參選下屆特首。基於4月3日（周日）便是提名期展開，故此即是下周，隨時可能有現任司長請辭，落場競逐，引爆特首選戰的首個震撼彈。

講到特首跑馬仔，近月最多人談及、被認為「出閘」機率最高的共有五匹駿駒，不如就等沙半山為大家總結一下最新戰況。

傳陳馮富珍廉頗老矣 無意出山

前世衞總幹事、全國政協常委陳馮富珍，多月前被盛傳是特首黑馬，一度有猜測指獲全國政協副主席董建華牽頭的團結香港基金支持，令團結香港基金急忙公開澄清；其後更有報道指她已着手「埋班」，中間人四出牽線，要求賢士提交履歷。

正所謂：空穴來風，事必有因。陳馮富珍突變「疑似候選人」，並非無緣無故。沙半山聞得一個版本，指去年中，北京高層確曾派員，初步接觸過陳馮富珍，詢問參選特首意向，並「鼓勵」她發揮餘熱，為國家和香港出力。一般來說，倘有人收此訊息，想必摩拳擦掌，不過陳馮富珍似乎不屬此例，她多番思量，考慮到自己的年紀問題，最終無意出山。即是說，在這場跑馬仔競賽中，陳馮富珍經已主動步離沙圈。

梁振英「迎難而上」 成功「翻盤」機會略低

另一匹經常被提起的黑馬、前特首梁振英，近日有消息指本來無緣入閘的他，已成功游說中央，「開閘」讓他落場競逐。不過政圈對此半信半疑，主要理由有兩個。

第一，在香港第五波疫潮持續，以及整個特首競選期大幅縮短的大背景下，今次選舉很可能重回「澳門模式」，即一人參選、一人獲得足夠提名、一人當選，北京為梁振英臨門轉軚，開放為「二人聚」的機會不高。



第二，有建制派人士笑言，如果梁振英已獲「祝福」，穩坐釣魚船，一眾「梁粉」還何須鍥而不捨地狙擊特首林鄭月娥？國家主席習近平頒下「抗疫壓倒一切」指令，倘若梁振英手中已拿着跑馬仔入場券，「梁營」此時應「瞓身」為抗疫奔走、獻計才對。

所以，政圈普遍估計，梁振英能成功「翻盤」，重奪特首選舉入場券的機會不高。

新民黨主席葉劉淑儀。（資料圖片）

葉劉淑儀老驥伏櫪 惟AO背景成硬傷

在2012年已有意爭逐特首寶座，但因無法取得150張提名票而棄選的新民黨主席葉劉淑儀，今屆在入閘「排位表」上，形勢雖然確實比前兩屆好，但要獨佔鰲頭，似乎距離目標仍遠。一名資深政界人士分析，經過曾蔭權和林鄭月娥後，中央對由政務官系統培養出來的人士，已失去信心，不敢再將特首大任託付AO手上，而葉劉淑儀恰恰是政務官系統內的表表者。在此特殊背景下，葉劉淑儀的行情自然被看低一線。

陳茂波、李家超叮噹馬頭 走勢凌厲

既然陳馮富珍、梁振英和葉劉淑儀都不被看好，剩下來的兩人，即政務司司長李家超和財政司司長陳茂波，便成為兩匹黑馬中的黑馬。沙半山從不同渠道打探，目前以二人行情最高，且叮噹馬頭，難分高下。其中陳茂波在上月發表完任內最後一份《財政預算案》，包括宣布派發1萬元電子消費券，最新民調顯示其民望淨值衝上5年來新高，近日他亦就抗疫多次發表言論派「定心丸」。

至於李家超，狀態同樣愈戰愈勇，早前率領多名局長，越過深圳河與中央官員商討抗疫對策，足見北京對其之信任。如果將特首選舉比喻為真正的跑馬仔，陳茂波和李家超同樣走勢凌厲，雙雙殺入直路，最終勝出奪魁者，隨時僅贏個馬鼻。

曾俊華當年辭任財政司長，等了一個多月才獲中央批准。（資料圖片）

提名期維持不變 真命天子最快下周揭盅

港府上月公佈，押後特首選舉至5月8日投票，提名期則改為4月3日至16日。回顧上屆2017年特首選舉的時間軸，提名期在2月14日展開，當時獲北京支持的林鄭月娥於1月12日辭去政務司司長一職，中央四日後，即1月16日 ，批准她及曾俊華的辭職。按照這個規律，倘若陳茂波或李家超參選，便很有可能在下周宣布辭職，俟中央批准後，馬上收集提名票，在4月3日提名期展開後不久，即正式報名「入閘」參選。而這將成為持續多月的抗疫浪潮下，一道奪目的新聞風景線。