區域法院加路連山道新大樓料耗資58億　交工務小組處理

立法會司法及法律事務委員會今（28日）傍晚舉行遙距會議。會議焦點落在於加路連山道興建新區域法院大樓的大型工程的建議，如稍後獲財委會通過，預計於今年年中動工，2026年底完成，翌年正式投入運作。



立法會司法及法律事務委員會傍晚舉行遙距會議。（立法會直播截圖）

建制派「班長」廖長江關注新大樓18個家事法庭只有3個獨立等候室是否不足夠，會否有更多措施避免衝突，司法機構政務長梁悦賢回應指，新大樓着重共享資源和靈活調配，其他諮詢室亦可作同樣功能使用。

廖長江又問到，為何於2026年底完工後，需要一年時間測試法庭內的設施，梁悅賢表示測試時間沿於以往的經驗，一旦落成後定會以最快速度完成全部壓力測試，壓縮啟用時間，現在已分階段開始。

香港律師會刑事及訴訟程序委員會主席熊運信關注到停車場位置的問題，他指新大樓停車場將提供100個停車位，但不知律師能使用的車位將有多少，關注會否大部分都只供在大樓內工作的人員使用，建議司法機構多考慮資源分配問題。會議及後通過，將新大樓建議交到工務小組委員會處理。

加路連山道新法院大樓設將設有70個法庭，較現時的53個大增32%，包括區域法院、家事法庭和土地審裁處三個法庭。各個法庭內亦會配置資訊科技和視聽設備，冀在修例賦權法院進行遙距聆訊後使用，新大樓預計所需費用為58億元。

新大樓將採用雙塔式設計，兩座塔樓之間設有架空連接橋，避免屏風效應。而新大樓在設計和配套措施上，將採用共享資源的原則，為法院運作帶來協同效應。新左樓更新設多項設施，例如：專用的受保護證人獨立出入口、調解室、家事法官會見兒童會面室。