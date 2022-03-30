觸發海外法官跳船？大律師公會冀續捍衛法治　律師會籲收回辭呈

英國最高法院院長韋彥德（Robert Reed）宣布，他本人及副院長賀知義（Patrick Stewart Hodge）辭去香港終審法院海外非常任法官職務，表明留任將被視作，「為背棄政治及言論自由的政權背書」。英國政府也發聲明，表示歡迎及全力支持，外相卓慧思形容情況到了臨界點，英國法官如果繼續留任，恐怕會合理化政權對港人的打壓。



公民黨主席、資深大律師梁家傑，對於英國的決定表示深感悲痛，寄願「所有依然心繫香港法治的人繼續不懈努力，捍衛我們的法治制度。」大律師公會發聲明，指事件令人非常遺憾，又指注意到韋彥德表示香港法院將繼續尊重對法治的承諾，大律師公會表示同意。



律師會會長陳澤銘發聲明，對韋彥德及賀知義辭任深感遺憾及失望，強調決定是違背了香港市民和法律界對海外法官參與終院的廣泛支持，懇切呼籲他們收回辭任決定，同時呼籲所有海外法官繼續留任終院職務，繼續維護公義及港人福祉。



大律師公會：決定令人失望 冀非常任法官續捍衛法治

大律師公會聲明指，有指該決定是基於對香港政府可能向法院提出一些背離英國最高法院承諾的要求，公會認為，本港律師與法院擁有豐富經驗，以維持強大而獨立的司法和法治。

大律師公會指，兩名法官辭任令到香港終審法院工作少了海外法官的支持，令人失望，又指非常任法院制度對香港及司法行政的貢獻一直備受認可。公會說，非常任法官無畏無懼地依法解決爭議，對於所有來港擔任非常任法官的人士表示感謝。

大律師公會呼籲非常任法官，與香港司法部門共同捍衛法治和司法獨立，指在地緣政治動盪之下，司法獨立會受到嚴重挑戰，亦更能顯出重要性。

梁家傑籲港人繼續捍衛香港法治制度

陳澤銘指，在法治和司法獨立的討論中，對香港司法制度的不公正和毫無根據的指控，特別是那些基於偏見和政治動機的指控，根本站不住腳。香港的法治和司法獨立得到捍衛，並受到《基本法》保障；法院的程序是公開透明，正當程序受到跟從。所有法官和司法人員均須作出司法誓辭，無畏無私地維護法律。

他指，來自其他普通法司法管轄區的海外非常任法官參與終院的機制，有助推 動和保障《基本法》中的基本人權和自由，任何干預海外非常任法官參與終院的行為，都與支持法治和司法獨立背道而馳。

梁振英批英國行政干預司法 迫使法官辭職

全國政協副主席、前特首梁振英則批評，英國政府長期施壓、迫使法官辭職，認為是「行政干預司法的惡劣事件，是英國司法獨立的一個無法清洗的污點，是英國『三權分立』的破產公告，是國際社會的笑柄。」

梁美芬：合則來不合則去 可考慮其他地區人才

基本法委員會委員、立法會議員梁美芬回應事件，認為「合則來，不合則去」，指信心香港司法機構維護法治會做得更好，港可藉機會委任更多更適合司法人才參與審判工作。梁美芬稱，可從英加澳紐以外其他普通法地區覓人才，亦可考慮一些熟悉華人社會的其他普通法地區包括新加坡等退休法官。

梁美芬表示，委任海外法官用意是讓本地法官與海外法官增進交流，互補長短，例如吸收他們處理國際經貿、金融案件方面的經驗，自回歸以來，海外法官對香港司法系統確實有所貢獻。

梁美芬續表示，一向認為在外國法院仍然擔任要職的法官，會被公眾視作代表其國家，會帶來不必要的政治尷尬，不適宜擔任終審法院非常任法官，香港應該委任沒有擔任外國政府職位或已退休的海外法官。

人大常委譚耀宗則認為事件涉及政治因素，指香港司法一直公平公正公開，事件不影響行有效的司法制度運作。

韋彥德及賀知義是英國最高法院現任正副院長，他們有別於其他10名以個人身份參與終院的海外非常任法官，是依照英國及香港在回歸當年簽訂的協議委派來港。韋彥德去年曾預告，如果「良知不容許再服務下去的話」，就會辭任終院法官，也不會再提名其他英國法官來港擔任職務。