英下院討論法官來港安排　湯家驊批政治施壓　梁家傑憂撼動法治

英國下議院今日（30日）就英國及海外法官在香港的角色進行辯論，爭議應否繼續派法官來港出任終審法院非常任法官。現時，終院有12名海外非常任法官，8人來自英國，包括英國最高法院正副院長韋彥德（Robert Reed）及賀知義（Patrick Stewart Hodge），兩人是根據回歸當年英國與香港簽訂的協議出任終院法官，安排對維持香港普通法體系及法治地位至關重要。



自從《港區國安法》前年6月實施，英國政界有強烈聲音要求中止協議。韋彥德過往兩年都確認，香港仍能維持司法獨立，但他警告一旦法治受損將出於良知而離任、並不再派法官來港，當局一直因應事態發展評估香港狀況。公民黨主席、資深大律師梁家傑表示，下議院的討論如果達成跨黨派共識，勢必對政府構成極大政治壓力。



梁家傑表示，英國現時根據協議，委派最高法院正副院長任職香港終院，等同以英國在普通法世界的龍頭地位為香港「加持」，協議一旦中止等同剝奪香港僅存的法治優勢，屆時香港將不再是「生金蛋的鵝」，無異於深圳上海等內地城市。同樣是資深大律師的行政會議成員湯家驊，警告英國若果中止協議，將與《中英聯合聲明》背道而馳，破壞香港法治：「唯一原因係唔鍾意中國，政治掛帥！」他認為是考驗韋彥德「腰骨夠唔夠硬淨」，可否頂著政治壓力。



先後有海外法官因國安法選擇離任

《國安法》下，終院海外法官是否留任爭議聲不斷，前年9月，澳洲籍的施覺民（James Spigelman）率先辭職，表明與國安法有關；到去年6月，英國最高法院前院長何熙怡（Brenda Hale）亦因「國安法有不清晰地方」而不續任。不過，最受注目的是英國最高法院院長韋彥德的取態，因為他的決定，關乎香港及英國的協議，勢必引起其他「單頭」海外法官去留。

英國政府多次表明，是否中止協議須視乎香港是否繼續維持司法獨立，而決定權在於英國最高法院。韋彥德過去兩年年中，均以聲明表述最新立場，又指支持香港法官守護司法獨立及法治，同時持續密切注視及評估香港情況。

國安法有條文引起關注，影響須視乎如何應用，目前仍未可見。但無置疑，香港終院法官會盡其所能維護《基本法》第85條，所列明的香港法院獨立進行審判，不受任何干涉。 韋彥德 17/7/2020

目前，我們共同的評估是，香港的法院仍然很大程度地獨立於政府，判決仍與法治精神一致。 韋彥德 27/8/2021

香港終審法院海外非常任法官施覺民在2020年9月2日辭任，外界當時關注其餘10幾名海外非常任法官的去向。（資料圖片）

韋彥德去年表明留任：如法治被破壞會辭任

韋彥德去年8月表明，他與賀知義決定繼續留任香港終院，是得到英國大法官及外交大臣全力支持。同年3月他出席英國國會聽證會，則表明如果香港出現司法獨立被破壞、法庭違反法治的情況，「良知不容許再服務下去的話」，就會辭任終院法官，也不會再提名其他英國法官來港擔任職務。

事隔一年，英國國會再討論同一議題，爭議圍繞《港區國安法》實施是否已經損害香港的司法獨立及「一國兩制」。英國的最新立場，是去年的12月發表《香港半年報告書》，形容香港司法獨立的評估「越見爭持」（increasingly finely balanced），批評北京及港府利用《國安法》打擊公民社會、收窄自由空間、削弱對行政權力的制衡，又提到大規模拘捕民主派，以至蘋果日報倒閉等。

但報告當時仍然相信，英國法官對香港的司法獨立仍有正面支持作用，所以會維持委派法官來港安排，同時強調法院不受政治干預至為重要。《國安法》實施近兩年，英國政界對香港的法治的發展，評估是否有變？

湯家驊。（資料圖片）

湯家驊：若停派法官是違反《中英聯合聲明》

湯家驊表示，如果英國最終決定停派法官來港，將影響國際對香港的觀感，破壞香港的法治，是公然違反《中英聯合聲明》，「佢要破壞，香港冇乜可以做！」他說《中英聯合聲明》並沒阻止香港訂立《國安法》，指《國安法》損害司法獨立是歪理，沒事實根據。他指現時並未有國安案件要在終院審理，暫時只處理過黎智英的保釋申請，不足以就《國安法》影響下判斷。

他說《國安法》表明尊重司法獨立及國際人權公約，引述現任終院海外法官岑耀信（Jonathan Sumption），去年曾肯定香港仍有法治，英國法官須留任才能守護香港法治，認為停派法官是「政治抵制」。他希望在爭議中，英國能以「維護法治為出發點，政客還政客，法官還法官」，自己極不願見到英國停派法官，希望韋彥德可以頂受住「政治壓力」。

梁家傑。（資料圖片）

梁家傑：倘遭中止協議 香港將無異於上海深圳

梁家傑表示，下議院的辯論對於英國最高法院及約翰遜政府並無約束力，但如果達成跨黨派共識，就會形成極大政治壓力。他指客觀事實是《國安法》令原有制度面目全非，對刑事案的影響更是毋庸置疑，英國「會按照佢見到嘅下判斷」，若最終決定中止協議，勢必嚴重衝擊香港法治地位。

不過，梁家傑相信英國在香港有利益考量，不會即時停派法官，會「點到即止，但都唔代表香港高枕無憂」。他指，要維持香港的國際金融中心地位，以及挽回世界對香港法制的信心，必須保住僅有的法治優勢：「香港係一隻生金蛋嘅鵝，香港同中國政府必須做嘢，發出明確訊息，話畀人知，香港法院係信得過、靠得住，有能力同決心維持普通法制度。」

他說，如果很不幸地，英國認為「香港返唔到轉頭」而中止協議，即使有個別英國法官願意以個人身份應邀來港，亦都無補於事，因為「加持」不再來自英國司法制度，傳達的訊息是好差，投資者可能逐步撤出。香港須思考「仲憑咩可以服務國家？我好唔希望發生，不過，國際政治問題都係要由掌權者拿捏！」