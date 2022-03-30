英法官辭任︱湯家驊：如法治受威脅更應留下 杜淦堃料涉政治

撰文：林劍
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英國最高法院院長韋彥德（Robert Reed）宣布，他本人及副院長賀知義（Patrick Stewart Hodge）辭去香港終審法院海外非常任法官職務，表明留任將被視作「為背棄政治及言論自由的政權背書」。
兩位法官的辭任，有意見擔心或影響本港司法制度的聲譽，甚至觸發連鎖效應，有更多海外非常任法官「跳船」。
行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，目前難以預估會否出現骨牌效應，但認為如果覺得香港法治受威脅，應該留在香港而非辭任。大律師公會主席杜淦堃認為，事件無可避免影響到外界對香港法治的觀感，但認為香港法治基石穩固，不易動搖，對香港司法獨立和營商環境仍然有信心。

韋彥德及賀知義是英國最高法院現任正副院長，他們有別於其他10名以個人身份參與終院的海外非常任法官，是依照英國及香港在回歸當年簽訂的協議委派來港。韋彥德去年曾預告，如果「良知不容許再服務下去的話」，就會辭任終院法官，也不會再提名其他英國法官來港擔任職務。

湯家驊：英方違反中英聯合聲明　如感法治受威脅更應留下

湯家驊認為，今次事件是赤裸裸「以政治手段干預法治」的例證，是「政治抹黑」，需要對英國政客予以強烈譴責，亦對兩名法官受到的政治壓力感到遺憾。他指，英國本身有8名法官在香港任非常任法官，今次辭任的兩人是現任英國法官，另外6人是已退任，所以可能餘下6人抵受政治壓力的能力會有所不同，目前難以估計會否引起骨牌效應。

湯家驊指，兩位法官在辭任的聲明中也提到，香港的司法制度是受到國際尊重，個人有信心終審庭即使少了兩位海外非常任法官，仍然有能力維護司法獨立，不過短期內當然會有敵視中國的人以此為口實，攻擊香港的司法制度。

他又指，《中英聯合聲明》第三款明確提到，香港有獨立的司法權，但英方有關行為，目的相信是製造觀感，讓外界質疑香港的司法制度，明顯違反《中英聯合聲明》的原則。「如果你覺得香港司法獨立受到威脅，應該是留在這裏維護吧？甚麼會是一走了之？」

至於兩名法官辭任後是否需要再找其他海外法官填補空缺，湯家驊指機制上不一定需要，視乎終院首席法官按案件需要，作相應的決定。

杜淦堃：事件涉政治因素

大律師公會主席杜淦堃向《香港01》表示，對兩位法官辭任感到遺憾，指在現時的國際政治氣氛下，很多事件都受到形勢影響，英國國內也經常有意見指司法系統要重新考慮是否派法官到香港，所以「絕對有理由相信今次事件背後有政治因素」。

不過他引述另一名現任海外非常任法官岑耀信（Jonathan Sumption）的觀點，認為要求撤回英國法官的說法，只是政治抵制，與司法獨立或法治無關，法官不應參與這類政治杯葛的行為。杜淦堃同意，如果兩位法官關心香港的法治狀況，應該留在香港維護才對，他亦希望其他海外非常任法官可以繼續留任，不要受到今次事件影響。

杜淦堃提到，今次事件無可避免對外國有關香港的司法獨立觀感有一些衝擊，「有些人會有不同的演繹」，但個人絕對對香港的法治有信心，例如本港終審法院的判辭，過去25年來很多普通法國家都會引用，因此香港的法治基礎穩固，市民不用過份憂慮。他亦認為，事件對香港營商環境沒有太大影響，直言疫情的影響更大。

觸發海外法官跳船？律師會籲收回辭呈　冀其他法官留下維護公義韋彥德及賀知義辭任香港終審法院非常任法官　英國外相表態支持韋彥德、賀知義辭任終院非常任法官　藍韜文稱香港「遠離自由」
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