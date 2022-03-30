英法官辭任︱湯家驊：如法治受威脅更應留下 杜淦堃料涉政治

英國最高法院院長韋彥德（Robert Reed）宣布，他本人及副院長賀知義（Patrick Stewart Hodge）辭去香港終審法院海外非常任法官職務，表明留任將被視作「為背棄政治及言論自由的政權背書」。

兩位法官的辭任，有意見擔心或影響本港司法制度的聲譽，甚至觸發連鎖效應，有更多海外非常任法官「跳船」。

行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，目前難以預估會否出現骨牌效應，但認為如果覺得香港法治受威脅，應該留在香港而非辭任。大律師公會主席杜淦堃認為，事件無可避免影響到外界對香港法治的觀感，但認為香港法治基石穩固，不易動搖，對香港司法獨立和營商環境仍然有信心。



韋彥德及賀知義是英國最高法院現任正副院長，他們有別於其他10名以個人身份參與終院的海外非常任法官，是依照英國及香港在回歸當年簽訂的協議委派來港。韋彥德去年曾預告，如果「良知不容許再服務下去的話」，就會辭任終院法官，也不會再提名其他英國法官來港擔任職務。

湯家驊：英方違反中英聯合聲明 如感法治受威脅更應留下

湯家驊認為，今次事件是赤裸裸「以政治手段干預法治」的例證，是「政治抹黑」，需要對英國政客予以強烈譴責，亦對兩名法官受到的政治壓力感到遺憾。他指，英國本身有8名法官在香港任非常任法官，今次辭任的兩人是現任英國法官，另外6人是已退任，所以可能餘下6人抵受政治壓力的能力會有所不同，目前難以估計會否引起骨牌效應。

湯家驊指，兩位法官在辭任的聲明中也提到，香港的司法制度是受到國際尊重，個人有信心終審庭即使少了兩位海外非常任法官，仍然有能力維護司法獨立，不過短期內當然會有敵視中國的人以此為口實，攻擊香港的司法制度。

他又指，《中英聯合聲明》第三款明確提到，香港有獨立的司法權，但英方有關行為，目的相信是製造觀感，讓外界質疑香港的司法制度，明顯違反《中英聯合聲明》的原則。「如果你覺得香港司法獨立受到威脅，應該是留在這裏維護吧？甚麼會是一走了之？」

至於兩名法官辭任後是否需要再找其他海外法官填補空缺，湯家驊指機制上不一定需要，視乎終院首席法官按案件需要，作相應的決定。

杜淦堃：事件涉政治因素

大律師公會主席杜淦堃向《香港01》表示，對兩位法官辭任感到遺憾，指在現時的國際政治氣氛下，很多事件都受到形勢影響，英國國內也經常有意見指司法系統要重新考慮是否派法官到香港，所以「絕對有理由相信今次事件背後有政治因素」。

不過他引述另一名現任海外非常任法官岑耀信（Jonathan Sumption）的觀點，認為要求撤回英國法官的說法，只是政治抵制，與司法獨立或法治無關，法官不應參與這類政治杯葛的行為。杜淦堃同意，如果兩位法官關心香港的法治狀況，應該留在香港維護才對，他亦希望其他海外非常任法官可以繼續留任，不要受到今次事件影響。

杜淦堃提到，今次事件無可避免對外國有關香港的司法獨立觀感有一些衝擊，「有些人會有不同的演繹」，但個人絕對對香港的法治有信心，例如本港終審法院的判辭，過去25年來很多普通法國家都會引用，因此香港的法治基礎穩固，市民不用過份憂慮。他亦認為，事件對香港營商環境沒有太大影響，直言疫情的影響更大。