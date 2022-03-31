特首選舉｜狄志遠：對林鄭政府表現失望　盼下任特首落實雙普選

特首選舉提名期本周日（4月3日）展開，新思維今日（31日）召開網上記者會，分享對特首選舉的看法。被問及對某些熱門參選人看法，立法會議員狄志遠指，暫未見有具公信力人士參選特首，希望參選人要尊重、正視民意和有效提出重建社會的藍圖，以修補社會裂痕和矛盾。



狄志遠表示，特首選戰目前氣氛淡靜，呼籲有能之士盡快挺身而出。他指新思維已初步擬定政制和福利政綱，包括能夠回應民主的訴求，按《基本法》邁向雙普選，新思維會在提名期間主動約見候選人。

被問到會否支持特首林鄭月娥連任，狄志遠坦言對本屆政府的表現失望，若現屆政府成員有意參選，必須展現到其雄心及在任期內的管治藍圖，他才會考慮提名參選。

對賴紅梅參選有保留

狄志遠表示，過去五年是香港自回歸以來最動盪的時間，社會運動和疫情發展令社會非常撕裂，政府亦面臨前所未見的管理危機，下屆政府需令社會復和。新思維期望下任行政長官能夠重建市民對政府的信任、建立社會關係，團結社會大多數等。

對於保安員賴紅梅參選特首，狄志遠稱不認識對方，暫未看見其政綱及看法，惟初步觀察其言行，對其參選有保留。已公開表態參選者包括冼國林、胡世全、蕭德良。