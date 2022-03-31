沙半山手記︱特首選戰　兩大「重磅級」傳聞　突告甚囂塵上！

政壇翻天巨變，真是一日都嫌太長！沙半山突然收到兩大重磅級傳聞，連日於建制政圈流傳起來。首先有消息靈通人士向沙半山透露，有建制「大佬」短訊友好，聲稱梁振英已經獲得北京青睞，有望在下屆特首選戰中，突圍而出。沙半山見此重大訊息，自然不敢怠慢，隨即致電資深建制派人士求證，竟然爆出另一重磅級消息，他說將於4月8日左右有重大公布，屆時宣布特首選舉，會因疫情仍告「吃緊」，故須延遲一年舉行。



有消息人士稱，梁振英有望在特首戰突圍而出。（資料圖片/盧翊銘攝）

事實上，流傳梁振英「跑出」消息，連日在政圈中流傳，最新更有指該消息已獲建制大佬「短訊確認」，然而，有資深建制人士向沙半山表示，聞說最新版本是特首選舉押後一年舉行，由全國人大常委會稍後作出《決定》，延任現屆政府任期一年，原因之一是香港疫情仍未穩定，「抗疫只抗到一半」，不利施政連貫性。該資深建制派人士更指，周日（4月3日）展開的提名期可能仍告繼續，直至4月8日左右，便宣布押後選舉，由人大定奪。

沙半山驚聞此「嚇人」消息，當然不敢怠慢向各方再打聽，全國人大常委譚耀宗表示，未有聽聞會押後選舉或延任，人大常委會料4月底開會，暫時未知有否涉及香港議程。

譚耀宗表示，人大常委會料會於4月底開會，暫時未有涉及香港議程。（資料圖片/梁鵬威攝）

另外，沙半山向至少三名接近北京消息人士打聽，暫未聞有特首選戰延遲一年之說。不過，其中一位友人說，因為周一（3月28日）北京召開了高層會議，或就香港特首選舉作出重大決定，也是有可能的，故不敢排除特首選戰延遲一年的講法。

據了解，上月（2月）第五波疫情愈演愈烈時，中央曾就特首選舉應否押後，進行過大範圍的研調，當時大部份意見均認為，押後選舉沒有特別好處。惟踏入3月初疫情一度呈現不可收拾之勢，近日雖有回落迹象，但形勢仍然兇險，疫情更不知何時才可結束？未知是否因此原故，觸發北京高層思考押後特首選舉的可能性。