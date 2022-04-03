鄧中華任全國港澳研究會會長　上月卸任港澳辦副主任

全國港澳研究會近日舉行第3屆理事會第4次會議，通過領導改選：港澳辦前副主任鄧中華任會長，徐澤不再任會長、理事，改聘為研究會顧問。國務院港澳辦研究所所長奚俊堅擔任副會長；王振民、曾健不再任副會長、理事。



劉兆佳：謙謙君子 帶領研究會適當人選

現年60歲的鄧中華，長時間參與港澳事務，上月剛卸任國務院港澳辦副主任。他曾在中英聯合聯絡小組中方代表處工作，擔任過外交部港澳台司司長、中央外辦海洋權益局局長、中紀委駐中國社科院紀檢組組長，擔任港澳辦副主任期間也負責聯繫全國港澳研究會。

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，無論誰人擔任會長，工作總目的不變，即推動全國港澳研究，特別是在「一國兩制」理論方面，做好中央對港澳事務的參謀、智囊角色，對內對外講好香港和澳門故事。

至於鄧中華本人，劉兆佳指過去和他有數面之緣，因擔任本港中央政策組首席顧問期間，偶爾會帶團上京拜訪部委，其中一個必去的地方就是外交部，當時鄧中華擔任外交部負責港澳台事務的部門主管，並親自接待他們。

劉兆佳指，鄧中華給他的初步印象是「謙謙君子，學者型的官員，相當鮮明的愛國者」，相信對方掌管研究會是適當人選，特別日後中央會更主動積極處理香港事務，積極運用全面管治權，對特區政府履行指導監督職責，更需要有一個專門研究香港問題的智庫，認為鄧中華會妥善帶領研究會，在國家處理香港事務過程中，做好參謀工作。