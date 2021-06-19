鄧中華提六項治理港澳愛國者要求　真心尊重和維護中共領導

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-06-19 20:48

港澳辦副主任鄧中華昨日（18日）出席全國港澳研究會學術研討會，提出六點判斷真正愛國者的要求，包括真心尊重和維護中國共產黨的領導等，指治理香港及澳門人士，至少應達到這些要求。

港澳辦副主任鄧中華昨日（18日）出席全國港澳研究會學術研討會，提出六點判斷真正愛國者的要求，包括真心尊重和維護中國共產黨的領導，指治理香港及澳門人士，至少應達到這些要求。（資料圖片/梁鵬威攝）

鄧中華提出的六點要求包括：真心尊重和維護中國共產黨的領導、真心尊重和維護中國特色社會主義制度、真心擁護中國對特區擁有並行使主權、真心維護祖國統一、真心支持建立健全特區維護國家安全的法律制度及執行機制、真正支持港澳融入國家發展大局。

鄧中華指，中國《憲法》明確規定，中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，中國共產黨是「一國兩制」的創立者、領導者、踐行者及守護者，因此真正的愛國者必須尊重及維護共產黨的領導，絕不攻擊抹黑，或反對、否定中國共產黨的領導。

鄧中華稱：「只有達到這些要求，才是真正的愛國者，才能夠成為香港、澳門的治理者。」他又相信在國家的帶領及支持下，香港能夠準確落實「愛國者治港」的原則。