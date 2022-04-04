分析︱李家超傳選特首　政界料國安仍是重中之重　惟有一重要短板

政界昨日（4月3日）傳來特首選舉新消息，現任特首林鄭月娥在疫情記者會中表示「適時公布個人意向」後，下午隨即傳出政務司司長李家超將會參選，全國政協副主席梁振英將擔任選委會總召集人。

綜合政圈消息，林鄭月娥自上周五北上深圳與港澳辦主任夏寶龍見面後，情況已逐漸明朗，林鄭的連任機會較低，「兩司之爭」局勢浮面，其中李家超料日內辭職去馬參選。

李家超紀律部隊出身，如當選將成為本港首位出身「武官」系統的行政首長。政圈分析，李家超強項自然是國安、獲中央信任、政治忠誠等方面，而紀律部隊出身亦不代表民生內政處理不來，反而可塑性更大。不過他的短板在於凝聚民心，尤其現時社會撕裂仍嚴重，縱然社會不會再出亂子，社會復和、人心回歸仍是艱難任務。



兩司長同落區派物資 李家超談笑回應引人猜想

林鄭月娥較早前對連任意向一直「機械式回應」，指抗疫是當下唯一工作，但據悉上周五上深圳見中央官員後，情況已明朗化，林鄭昨日亦首度改口風，指適當時候會交代個人意向，但此刻並非適當時候。

有資深建制人士分析，林鄭此一說法或意味在深圳見官後得知連任機會低，待真命天子浮面後，林鄭便會表態。《香港01》昨報道，到深圳會見京官的其實還包括李家超。

值得一提的是，兩名被傳有機會參選的司長昨日（4月2日）分別落區派發防疫物資。政圈耳語，李家超在準備物資期間，有地區人士以輕鬆的語氣問起李家超是否參選，如是就會支持對方，李的回應是「笑面回謝」，沒有否認任何事。「正路嘅話，佢一係就話唔係，一係就不置可否，呢個回應都幾引人遐想。」至於財政司長陳茂波，據了解亦有地區人士寒暄間問及其參選意向，其回應就正路得多，大約用詞是「今日唔講呢件事」。

今屆特首選舉氣氛撲朔迷離，提名期開始後都未有明顯人選跑出。（資料圖片）

建制料23條更有效率：政治忠誠不成問題

無論如何，警隊出身的李家超倘若參選特首，始終是香港政治一道新的景象：「武官」系統過去數年勢力已不斷擴張，現時更有有機會當上特區第一把手，可說是破天荒。有立法會議員分析，李家超的強項顯而易見，是在國安範疇，「廿三條一定做得好有效率」，論政治忠誠亦不成問題，始終紀律部隊在2019年平亂有功，在凡事國安行先的前提下，北京對紀律部隊出身的官員有充分信任。

至於李家超紀律部隊出身，外界或關注到其對於經濟民生方面未必最擅長，該議員指這的確是一個短處，但亦非不能彌補。「特首就唔會樣樣都熟晒，最緊要係肯聽人意見，肯放手俾下面班專業嘅去做，所以疫後經濟復常，就視乎新特首點樣埋班，搵唔搵到一班擅長經濟同金融嘅官員。」該人又以AO出身的林鄭為例，「做過政府好多部門，夠熟悉政府運作，最後咪又係搞到咁。」他認為，對比不少紀律部隊出身的官員，李家超算是相對懂得和建制派打交道，彬彬有禮，「起碼唔會叫你去反思先」。

陳茂波較願聽意見

另一名建制派指，相信不少藍營人士尤其立場鮮明的建制派支持者，都會歡迎李家超當特首，不過實際上亦有部分「死硬派」會覺得，當日「黑暴」期間李家超的立場沒有（保安局局長、時任警隊一哥）鄧炳強、梁振英那麼強硬，「主要是有中央支持，說話就強硬一點」，這一點未來可能要再努力。

不過，有建制派人士向筆者反映，如果論「肯聽人意見」、「放手信任下屬」，陳茂波反而更優勝一點。其中一人指：「陳茂波弱點是站出來的氣勢，予人感覺不夠強硬，但他很願意接受意見甚至批評。消費券、失業援助、暫緩追租，全部是他治下才有的政策，不會像以前的官員般官腔回應，『話唔做就唔做』。」

有民主派人士擔心，如李家超當上特首，社會撕裂更難修補，其中元朗7.21襲擊，至今是警民關係一道難以磨滅的裂痕。（資料圖片）

民主派憂修補撕裂無望

亦有人指出，李家超固然容易得到北京信任，但在凝聚民心方面似乎有所不足。有政界人士反映，近日走到社區參與防疫工作，順道了解市民對特首人選的看法，將現任政府「三巨頭」比較，市民普遍看法是「陳茂波>李家超>林鄭」。而李家超雖然比林鄭稍為受歡迎，但總體而言觀感都是傾向負面，如果李家超是「真命天子」，或顯示民意非北京最重視的因素。

該人亦擔心，以武官身份統領協調公務員團隊，未必有好的效果，在過去一段時間內，李家超負責協調各部門的防疫抗疫工作，亦暫時看不見很明顯的改善。

有民主派人士則說，修例風波後社會撕裂持續，反對聲音只是暫時被強硬手段壓下來，如李家超一個「鷹派」標籤那麼強烈的人當上特首，市民大眾的觀感會是政府沒有修補關係的打算，社會矛盾雖未必即時浮面，但會繼續「受內傷」，反問對未來香港是否好事。「例如就咁一單7.21（元朗襲擊），成件事牽涉到紀律部隊，更加難有水落石出嘅一日，咁樣仲點可能修補撕裂呢？」

有資深政協表示，當前國際政治形勢複雜多變，香港夾在中美博奕之中，難以獨善其身，若李家超最後跑出，反映國家安全問題仍是重中之重，需要立場堅定者穩住大局。不過，李家超公職生涯絕大部分時間身處保安系統，未涉獵經濟範疇，但香港作為國際金融中心，缺乏財金經驗的李家超無疑較輸蝕。