01獨家｜李家超、林鄭上周五均有前赴深圳　會見中央高層

《香港01》記者接獲可靠消息人士透露，有意角逐下屆特首的政務司司長李家超，原來上周五（4月1日）和行政長官林鄭月娥都曾前赴深圳會見中央高層，然而二人是「前後腳」前赴深圳，抑或一齊前往，則暫未能確定。

此外，有傳媒報道，林鄭月娥今日（4月3日）突然召開「緊急會議，料商討特首選舉」，但有涉及是次會議的消息人士透露，今午的會議是討論疫情，上周中特首已提出此要求，並邀請各局長參加會議，故此並非臨時召開。此外，會議於今午2時至6時許召開，足足討論了4個多小時，主要討論疫情，包括社交距離及「動態清零」等議題，並無涉及特首選舉。



特首選舉提名期今日（4月3日）展開，林鄭月娥今早在記者會表示，適當時候會公布個人意向，「但此刻並不是適當時候，請大家再等一等。」直至下午有媒體報道，李家超將參選特首選舉，其後，據《香港01》記者所了解，李家超的確有意參選特首，但現階段他不會作出任何評論。

上周五（4月1日）政府早上9時半突然出稿，稱特首日程有調動，抗疫記者會須暫停一天。其後，《香港01》報道，林鄭當日前赴深圳與港澳辦主任夏寶龍會面，據悉，會上涉及討論特首選舉、疫情及中央援港措施。不過，據《香港01》記者最新接獲消息，當日李家超也有前赴深圳和中央高層會面。然而，二人是「前後腳」前赴深圳，抑或李家超和林鄭一齊前往，則暫未能確定。