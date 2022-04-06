李家超參選｜警隊出身屢破奇案　修例風波險下台　作風硬朗金句多

特首選舉明朗化，政務司司長李家超今日（6日）請辭，特首林鄭月娥已根據《基本法》呈交中央政府，待國務院批准免職後，料正式展開競選工程，若成功當選將成為首名紀律部隊出身的特首。

現年64歲的李家超1977年加入警隊，由見習督察做起，主力刑事偵緝工作，曾參與調查多宗轟動案件，包括「大富豪」張子強案。2012年，李加入問責班子出任保安局局長，期間推動《逃犯條例》修訂，觸發回歸以來最嚴重管治危機。一度有傳李家超要問責下台，倘今次一登龍門入主禮賓府，可說是相當勵志的「警察故事」。



家庭原因棄入港大 投身警隊官至副處長

李家超中學時期於九龍華仁書院就讀，會考成績取得4A、高考獲1A，原本獲港大工程學系取錄，但李家超以家庭原因放棄，投考警隊。他曾經透露自己的公共政策和管理碩士學位，是參與警隊和澳洲一所大學合辦的自學計劃而考獲。

李家超1977年加入警隊，曾偵破「三大賊王」之一的張子強800公斤炸藥案、紙包飲品迷魂黨案，以及參與「魔警」徐步高案的調查，在警務處官至副處長。2012年，李家超離開公務員隊伍，加入政府問責班子出任保安局副局長，輔助時任局長黎棟國，5年後更上一層樓，出任保安局局長。

他任內曾處理不少爭議事件，包括高鐵西九龍站的「一地兩檢」。2018年，李家超首次引用《社團條例》，禁止主張港獨的「香港民族黨」在香港運作。

曾就修例風波致歉 運動期間極力捍衞警隊

李家超任內最爭議事件，莫過於2019年因為「陳同佳案」提出修訂《逃犯條例》，引起香港社會極大爭議，同年6月爆發大規模示威衝突，掀起香港回歸以來最嚴重的政治風暴。政府之後暫緩修例，李家超公開致歉：「我是參與修例的團隊，當然我都有責任，所以我跟行政長官一樣，令社會出現矛盾、紛爭及焦慮作出道歉。」

李家超多次讚揚警隊在反修例示威中表現卓越，指香港若沒警隊就無法維持治安，並指他們相比外國警察已相當「克制」，又曾稱示威者若果「唔喺現場出現就無事」，引起爭議。警隊在反修例示威的執法方式被批評，李家超與民主派在議會水火不容，曾直斥議員郭家麒發言「粗口都不如」。

被美國制裁 李：我鄙視他們

《港區國安法》2020年6月實施，警方去年拘捕55名參加初選的民主派，李家超當時批評有人「圖謀以歹毒計劃，癱瘓特區政府」。國安法實施後，李家超是其中一個被美國制裁的官員，他當時回應指：「我一點都不會理會，我只會嗤之以鼻，我鄙視他們。」

李家超是候選人資格審查委員會主席，曾取消鄭松泰的立法會議員資格。（資料圖片）

首位「武官」任政務司 為選舉把關DQ鄭松泰

去年6月，李家超接替張建宗出任政務司長，是首位「武官」擔任此職，並出任候選人資格審查委員會主席，審視立法會選舉參選人資格，DQ熱血公民鄭松泰的立法會議員資格，不點名批評對方「騙徒往往最叻扮演不同角色」。

疫情期間，李家超負責帶隊到深圳與內地討論通關，惟最終因第五波來襲而泡湯。李家超在特首戰獲「祝福」，選委已被知會要支持李家超，他今日（6日）向林鄭月娥辭職，將迎來從政生涯第一次披甲參選。