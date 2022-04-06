特首選舉︱「梁粉」張志剛表態支持李家超參選　建制總動員協助

特首選舉提名期進入第4天，政務司司長李家超最快今日（6日）下午辭職準備參選。消息指，今次特首選舉將是「澳門一人模式」，只有李家超一名候選人入閘，而全國政協副主席梁振英將出任選委會總召集人。據悉，原本支持梁振英的選委，也會支持李家超。

被外界視為「梁粉」的全國政協委員張志剛簡單回覆《香港01》指：「支持李家超先生參選下一任行政長官。」



選委指集合各方力量支持李家超

有關李家超是特首「真命天子」的說法，近幾日已甚囂塵上。中聯辦今日約見選委，傳達特首戰最新指示，據了解會面透露李家超今日會宣布辭職，待國務院批准及免職後，正式公布參選；政務司長李家超是唯一支持人選，呼籲選委支持。

全國僑聯副主席盧文端亦有出席會面，他指李家超是特首人選，指「澳門模式」最合適香港形勢，即一人參選入閘，因香港仍在抗擊疫情，選舉時間上亦較倉卒。

有選委私下指出，梁振英擔任選委會總召集人已是「done deal」（已成定局），而相對「似樣」的參選人亦只會有李家超一人，因此將會集合全港各方各面的政治力量，支持李家超參選。

梁振英將出任選委會總召集人。（資料圖片）

梁振英出任選委會總召集人

新一屆選委會設有總召集人制度，負責必要時召集選舉委員會會議，辦理有關事宜，由擔任「國家領導職務」的選委出任，當時被形容為「兜底」機制，當遇到法律解決不到等問題，總召集人可召集選委商討，不需由人大常委會處理。消息指，全國政協副主席梁振英將擔任總召集人，意味他不會參選特首。