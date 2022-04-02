特首選舉︱傳深圳晤夏寶龍　林鄭拒證實不澄清：有啲活動唔會公布

特首選舉提名期明天（3日）開始，直至16日結束。行政長官林鄭月娥昨日取消例行疫情記者會，有消息指她到深圳與港澳辦主任夏寶龍會面，談到特首選舉。林鄭今日出席記招被問及昨天行程時，拒絕證實或澄清行程報道，重申是日程有調動而取消例行記者會，不存在「澄清或不澄清」：「歷任特首喺每日行程上有啲活動或會見，會公布，有一啲唔會公布，所以係呢個情況。既然不公布，並不存在需要澄清，社會及傳媒有好多揣測，我哋都不會喺呢啲事件澄清。」



港澳辦主任夏寶龍。（資料圖片）

全部係據報嘅啫，我無講過我噚日去咗邊度，我噚日係因為日程上有啲改變，冇辦法主持每日關於抗疫嘅新聞發布會。行政長官每日有好多日程上工作，無論是會見探訪咁，如果需要公布，一定會事先或事後公布；如果唔需要公布，只係一個工作會議，就不會公布。所以，昨日無就本人日程作過任何公布。 林鄭月娥 回應有關深圳行程提問

所有政府領導人都有自由決定日程發布

林鄭解釋，特首的日程上有不同的預約及工作，歷任特首如是，有會見、探訪及公眾活動等等，需要公布就會公布，她自己作為現任特首，做法並無不同。她舉例今日下午自己將幫手派防疫包，稍後會有短片、有相片、有新聞稿。但與此同時，很多工作都不對外公布，「例如下午我與學界就恢復面授課的網上會議，該活動就唔會公布，只係為未來會公布嘅嘢交流意見。」

她強調，作為香港領導人，日常工作就是這樣運作，「放諸所有政府領導都有自由及酌情權去操作！」

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按政府計劃選舉如期：工作都係進行緊

林鄭說，按照政府目前的工作及計劃，特首選舉將如期在4月3日展開提名，5月8日投票，因此選委會及選舉事務處正依照程序進行工作，包括3月25日已經將提名期刊憲，並按法例委任法官楊家雄為選舉主任，昨天亦發出新聞公告，交代候選人如何遞交提名表格，「所以呢啲工作都係進行緊㗎」。

選舉提名期臨近，林鄭月娥近來多次被問到各項相關傳聞。她在3月30日回應指，截至當時無收到押延選舉的通知，提名期仍然在4月3日開始。林鄭也多次拒絕表態會否角逐連任，強調自己目前唯一的工作是抗疫。特首選舉投票日為5月8日，近1,500名選舉委員會委員將選出下一屆行政長官。