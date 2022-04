特首選舉｜得罪人多？林鄭：外界評價屬言論自由　拒評李家超參選

特首選舉提名期已展開,盛傳政務司司長李家超今日(6日)辭任,準備參選特首。日前宣布不尋求連任的特首林鄭月娥,今早(6日)如常主持例行抗疫記者會,被問到政務司司長李家超是否已辭任參選特首,林鄭月娥指:「來到這一刻,即我剛才離開辦公室為止,未收到任何官員的辭職信.」至於盛傳今次選舉是「一人模式」,林鄭指,不會評論第六屆特首選舉任何事項。



保安局局長鄧炳強在記者會,被問到出任政務司司長的傳聞,他回應指,自己享受擔任保安局局長一職,目前專注局長工作。至於之後的動向,目前不在他考慮之列(is not on my agenda)。



林鄭拒評「一人模式」:唔方便回應特首戰

中聯辦今日(6日)約見選委,傳達特首戰最新指示,消息指,會面透露李家超今日會宣布辭職,待國務院批准及免職後,正式公布參選;政務司長李家超是唯一支持人選,呼籲選委支持。有記者問到,目前提名期已過了三分一,未有人表態參選,是否屬於正常現象?林鄭只是重申,關於第6屆行政長官選舉「無嘢可以評論,亦都唔方便可以回應。」

葉國謙評得罪不少人 林鄭:呢個係香港嘅言論自由

林鄭月娥被問到宣布不角逐連任後,港澳辦沒評論她不尋求連任的決定,林鄭月娥也拒絕評論。至於她退任後的居住問題,林鄭月娥指多謝記者關心:「不過亦都唔會回應,因為呢個係私人問題。」至於行政會議成員葉國謙接受訪問,形容林鄭的性格得罪不少人,她則指:「對於別人點樣評價本人嘅任內(工作)或者性格,呢個係香港嘅言論自由,我亦都唔會回應。」期間全程看著稿件作答。