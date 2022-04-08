李家超參選｜國務院免去政務司司長職位　前日辭職翌日即批准

密鑼緊鼓準備競選工程的李家超，前日（6日）辭去政務司司長一職，特首林鄭月娥隨即呈交中央人民政府。新華社今日（8日）報道，國務院按照《基本法》規定，昨天已決定免去李家超的政務司司長職位，換言之，由請辭到批准只用了1天。

回顧上屆特首選舉，當年提名期2月14日展開，時任財政司司長曾俊華早於2016年12月12日便請辭，時任政務司司長林鄭月娥於2017年1月12日請辭，兩人雙雙在16日獲國務院接納辭職，需時分別超過一個月及4天。



李家超競選辦埋班 據悉中聯辦傳達「唯一人選」

李家超前日在記者會表示，辭職是備戰選舉，如獲得中央批准，「打算參加下一任行政長官的選舉」。他昨日已經展開緊湊的籌備工作，競選班底曝光，消息指由全國人大常委、「香港再出發大聯盟」秘書長譚耀宗擔任競選辦主任，統領選舉工程。政制及內地事務局前局長譚志源，首次參與助選工作，出任競選辦副主任。

而中聯辦早前傳達最新指示，不同選委均表示，今次選舉變為「一人模式」，李家超是唯一支持人選，連日來不同政商界人物都已表態支持，統合整個建制陣營的政治力量，包括全國政協副主席梁振英及特首林鄭的支持者。

特首選舉將於5月8日舉行，提名期至4月16日，因為最後兩天為公眾假期，將提早於14日截收報名。有意參選者需要得到選委會內最少188張提名票，並要在5個界別最少得到15票才能「入閘」，而在投票日要取得751票才能當選。

▼4月6日李家超宣佈辭職後，乘搭七人車離開政府總部，而非政務司司長專車▼

