李家超參選︱建制齊撐願提名　唐英年讚立場堅定　管浩鳴：有愛心

特首選舉明朗化，政務司司長李家超今日（6日）請辭，待中央批准後，將競逐下任特首一職。建制陣營人物紛紛發聲明表示歡迎，全國政協常委唐英年表示，支持李家超參選特首，稱讚他是忠誠愛國者、立場堅定、為人務實接地氣，將有助凝聚社會共識。

全國政協常委、長江集團主席李澤鉅回應傳媒查詢時，指新一任特首的目標應要令香港安定繁榮，「令香港人可以住好些」，但未有提及是否支持李家超。

當然選委、立法會議員管浩鳴表示，以往多次因陳同佳案與李家超接觸，稱讚對方是「外剛內柔」、有愛心的人，而且出身紀律部隊執行力高，面對外國壓制亦立場堅定，如李家超向他尋求提名，他樂意給予提名票。對於李家超較少接觸經濟範疇，管浩鳴指「特首唔需要樣樣都好叻」，最重要是籌組有經驗、有能力的班底，協助施政。



林健鋒：維護國安硬淨 不似傳統公僕按部就班

行政會議成員、經民聯林健鋒指，李家超過去長時間參與警隊重要行動部署及決策，在警隊屢破奇案，反映他具備管治、執行及應變能力。他指與李家超認識多年，認為他熟悉政府運作，為人有承擔，勇於面對及解決難題，可見於反修例事件及疫情來襲：「維護國家安全工作『硬淨』，立場堅定可靠，因此是下屆特首的合適人選。」

他指，李家超去年6月升任政務司司長後，一直與社會各界「有傾有講、合作無間」，聆聽及跟進各方訴求。他指經過社會事件及疫情衝擊，現時首要工作是鞏固及提升國際金融中心地位，融入國家發展大局，參與大灣區建設，盼望下屆政府可團結各界，令香港重振經濟，繼續推進維護國安的後續工作，同時解決土地房屋、安老、醫療等深層次矛盾。

陳曼琪讚「好人選」 張國鈞：黑暴期間見擔當

選委界議員陳曼琪認為李家超有能力、有擔當、有作為及有認受性，表明願意提名對方：「觀乎李家超2019年反黑暴和其後的抗疫表現，本人認為他能堅定维護國家安全，堅定全面貫徹落實『一國兩制』，堅定落實『愛國者治港』。」她認為李是帶領香港融入國家大局和維護香港長期繁榮穩定的特首「好人選」。

同樣是選委界的議員張國鈞，在行政會議與立法會層面接觸李家超，讚揚李在抗擊「黑暴」期間展現出政治擔當，任內推動多項抗疫措施亦展現出堅決果斷、團結和應變能力，深信李是下屆特首合適人選，並將全力支持。他期望新特首須政治堅定及有所擔當、行事果斷、團結各方力量，為香港定下清晰正確發展方向，真正提升管治效能。

憶「612」李坐陣政總 麥美娟：內穩士氣外抗衝擊

選委界議員麥美娟則出稿，憶述反修例「612」撤離立法會，在政府總部見到李家超，形容他對內穩定紀律部隊士氣，對外力抗「黑暴」衝擊，其後在止暴制亂，籌備及落實《港區國安法》，以至執法工作都展現了愛國愛港立場堅定、政治忠誠、以及行事冷靜果斷，對李家超表示欣賞和感謝，形容他有正義感、不畏難肯做事。她指，要對新選制有信心，深信會選出合適及有能力的特首。