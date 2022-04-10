特首選舉︱譚耀宗：李家超月底公布政綱　以結果為目標會平衡各方

前政務司司長李家超已公布參選特首，李家超競選辦主任、全國人大常委譚耀宗今日（10日）表示，目前李家超已取百多張選委提名，相信今日內可越過入閘門檻，預計本月下旬會發表完整政綱。



爭取至少三分一選委提名

譚耀宗提到，李家超本人亦很想面對面多接觸市民，不過疫情關係，以及現時距離投票日不足一個月，時間比較緊湊，稍後會再衡量具體安排。他透露，昨日李家超公布參選後，有很多選委主動交上提名表格，昨日起已收到至少百多張，相信今日繼續收到更多，越過188張的提名門檻不成問題，但當然希望再多一點更好，至少有選委總數的三分之一。

他又指，李家超昨日所提的只是大方向，未有完整政綱。譚耀宗透露團隊準備在4月底公布政綱，又指現時「有啲意見不斷放入嚟」，會繼續吸納，而政綱公布後亦會繼續吸納意見。他指，大原則是不會定得太仔細，以免屆時和團隊意見不一致，或者因為說得太仔細，最後未必做得完全。

李家超。（資料圖片）

政綱總原則：不說得太過仔細

對於李家超昨日表示當選後的施政方向之一是「以結果為目標」，譚耀宗解釋「程序」和「結果」有時可能出現矛盾，但李家超會作平衡，尤其在處理重大事件和醫療、房屋等深層次矛盾，需要有所變通，否則不符社會期望。他舉例指，房屋問題積壓很久，但建屋涉及很長的程序，這些都不是「天條」，如果立法會同意修改便可以縮短。

被問到李家超當初是否沒有想過會參選，獲中央官員接見後才有決定。譚耀宗表示，不清楚對方心路歷程，但李家超昨日已表示是基於愛國、熱愛香港和對市民負責而參選。