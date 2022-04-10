政務司長懸空後遺症？林鄭稱無礙工作　譚耀宗：無人批核豁免限聚

前政務司司長李家超正式參選特首，其競選辦主任、全國人大常委譚耀宗今日（10日）早上出席電視節目時表示，昨日的記者會未能實體舉行，其中一個重要原因是政務司司長一職現時懸空，無人有權力豁免限聚令要求。

特別之處在於，現任特首林鄭月娥同日差不多時間，在抗疫記者會中，表示暫未收通知新的政務司司長人選如何處理，但認為政府工作會如常進行，沒有大影響，與譚耀宗的說法有明顯出入。



譚耀宗：好多嘢都要具體申請

譚耀宗指，昨日之所以不舉行實地記者會，是因為疫情下雖然政府較早前放寬了特首選舉一些限聚安排，容許候選人與選委聚集，但「好多嘢都要具體申請」。不過，由於李家超離任政務司司長後未有人接任，所以相關安排「批唔到，連特首都批唔到」，換言之，公眾地方不可進行聚集，最終亦找不到適合的地點。他指，李家超曾經負責防疫工作，不希望自己帶頭影響有關規定的執行，安全至上。

不過，林鄭月娥今日在幾乎同一時間舉行的記者會中，被問到政務司司長接任安排時，指至今未收到通知如署理政務司司長的位置，到底是按一般司局長放假安排，還是按特首的提名作任命，「我仲未收到通知」。但林鄭指大家不需擔心，所有原本由政務司司長負責的工作，都會按規矩繼續進行。

林鄭又表明，不會評論任何有關第六屆行政長官選舉的議題，其唯一工作是確保選舉依法公平進行，包括防疫工作。

林鄭月娥指，未收到指示如何處理政務司司長的接任安排。

政務司長可豁免參選人與選委聚集

政府於4月2日發出新聞公告，指考慮到行政長官選舉的特殊性，政務司司長（當時李家超尚未辭任）已行使有關權力，准許「行政長官候選人」在4月3日至5月8日期間，舉行以下的群組聚集及／或多戶聚集：

（a）由4月3日起至4月23日（或候選人資格審查委員會（資審會）就行政長官選舉候選人的資格作出裁定當日，視乎何者較早而定）：「行政長官候選人」（即任何曾公開宣布有意在5月8日的行政長官選舉中參選的人士）獲准許舉行與選舉委員會（選委會）委員之間與選舉相關的聚集。然而，若某聚集最終並沒有任何選委會委員出席，則不屬獲准許的聚集；

（b）在4月23日（或資審會就候選人的資格作出裁定當日，視乎何者較早而定）至5月8日期間：「行政長官候選人」（只包括獲資審會裁定提名有效的人士），獲准許舉行與公眾之間與選舉相關的聚集。