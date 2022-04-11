特首選舉一人模式　譚惠珠、范太同稱不會成慣例：將來可有競爭

今屆特首選舉，極大機會只有李家超一人取得足夠提名入閘。基本法委員會副主任譚惠珠、前全國人大常委范徐麗泰均認為，這個情況不會成為慣例，往後仍然可以有多於一人的選舉。



范太：有些人是團結不到的

范徐麗泰接受《Now新聞》訪問時表示，「一人模式」沒有什麼不好，指本港經歷修例風波，在經濟等方面都有所倒退，贊同李家超指香港「等不得、慢不起」。她指：「我們（香港）一定要發力，而發力一定要大家團結，無論是一般市民還是選委，都是希望香港可重建光輝，所以我不認為今次如一個人參選有什麼不好，我亦不認為今次是一人參選，將來都會是這種模式。」

范太又不點名批評：「有些人是團結不到的，我們用了20年學了這個教訓，以前的做法在現階段是不行的。」

譚惠珠則指，第六任行政長官工作開始的時刻，是香港回歸後前所未見的內憂外患嚴峻情況，所以在時間緊逼下和各種客觀條件下，以「選最好的人」方式下安排這次選舉。她指： 「希望這5年可以固本培元，之後可以有多於一人的選舉，這次不會成往後規則。」她又認為，李家超是合適的特首人選，以推動疫後重建及完善國家安全系統等工作。