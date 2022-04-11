特首選舉︱葉劉淑儀：不選特首無遺憾　讚李家超誠懇、願聽意見

特首選舉參選人李家超今日（11日）連走10場，拜會建制黨派及社團爭取支持。他於中午約12時回到位於中環廣場的競選辦公室，並見記者回應提問，資深傳媒人區家麟被捕一事繼續成為焦點。此外，他下午1時和香港友好協進會會長、全國政協常委唐英年見記者。

李家超指，不應因涉案人背景，對事件有太多揣測。他又點名感謝新民黨主席葉劉淑儀的支持。



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李家超特別感謝葉劉淑儀的支持，剛才與對方有直接交流，他形容葉太有多方面的豐富經驗，並向他表示日後會給予很多建設性的意見。李家超提到，相信下屆政府要管控好疫情，會有很多挑戰，他會在不同方面探討，又強調本港重視與內地通關，與世界接軌，清零也是目標。對於他的民望淨值低，李家超表示，無論是批評、輿論抑或民望統計都要參考，他會在不同方面做到最好。

李家超又指，競選活動正在籌備中，會在這個星期報名參選，要第一時間爭取最多的選委提名，因此每項工作都排得很密，會在總結形勢後，再決定何時報名參選。

葉劉淑儀表示，新民黨全力支持李家超，預祝他高票當選。對於她自己不再參選特首，葉劉表示無遺憾，認為李家超為人誠懇，願意聽意見，以結果為目標，可以解決很多深層次問題。被問到她曾參選特首，作為前輩有何意見給予李家超，葉劉淑儀說，李家超肯聽意見，廣納百川，但不方便評論組班的問題。