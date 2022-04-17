國安法｜陳茂波：港須樹立牢固總體國家安全觀　才能乘風破浪

4月15日是全民國家安全教育日，財政司司長陳茂波今早（17日）在網誌表示，國家安全是安邦定國的重要基石，亦是人民美好生活保障的先決條件，而國家安全亦不只得國防和軍事一個面向，落實國家安全工作，才能創造安定的政治環境和維護發展利益，讓人民能安居樂業、各展所長，他說《香港國安法》的落實，正正築牢制度，加強相關能力。



陳茂波表示，國家安全有著不同面向，「總體國家安全觀」有五大要素，包括以人民安全為宗旨、以政治安全為根本、以經濟安全為基礎、以軍事、文化、社會安全為保障，及以促進國際安全為依托，而國家安全涵蓋16個領域，包括了經濟、科技、網絡、生態和資源安全等。

他指，香港是細小而全開放型的經濟體，加固經濟安全的工作，除了關乎到自身發展及社會穩定，同時也是為國家安全盡一己之責任。他指香港正面對複雜多變且挑戰巨大的外在環境，政治方面有保護主義和單邊主義抬頭，地緣局勢持續緊張，以及美西方國家不斷嘗試從多個方面遏制中國發展等。

4月15日是「全民國家安全教育日2022」，自《港區國安法》實施至今，警隊國安處共拘捕逾180人。（01記者攝）

陳茂波說，面對單邊主義，香港要加快推動多邊經貿協定的落實，以確保本港的重要產業能繼續安全發展。透過公平互利原則與其他地區保持經貿聯繫，為本港企業爭取更大的投資和發展空間。

他在文末寫道，國家安全是安邦定國的重要基石，也是人民美好生活保障的先決條件。總體國家安全觀關乎到國防軍事，也關乎經濟、社會和資源的安全，以及可持續發展的利益，「唯有透過樹立牢固的總體國家安全觀，才能乘風破浪實現中華民族的偉大復興。」