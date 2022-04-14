特首選舉｜林鄭：餘下任期政務司長懸空　陳茂波出任資審會主席

特首選舉今日（14日）截收報名，前政務司長李家超已報名參選，他本身擔任的候選人資格審查委員會主席出缺。特首林鄭月娥今日在記者會表示，財政司司長陳茂波將出任資審會主席，教育局局長楊潤雄出任委員。

她又透露，本屆政府餘下不足3個月任期，收到中央通知不會任命新的政務司長，亦不設署任安排，即該職位會出缺直至6月30日。她承認情況罕見，因一般有署任安排，但徵詢後中央認為不作署任是適合，「我都唔反對，可能其中一個考慮，係今日的行政長官曾經擔任過4年政務司長，睇嚟都可以兼顧得到嘅。」



稱政務司長出缺不影響工作

李家超和徐英偉早前分別辭任主要官員，目前資審會只餘下兩名官方成員，亦沒有主席，林鄭月娥表示，今日會委任陳茂波出任主席。資審會負責審查並確認選委會候選人、行政長官候選人和立法會議員候選人的資格。

林鄭月娥又公布，因李家超辭職而出缺的政務司司長一職，將懸空直至下一屆政府上場。她說，早前已將正式任命及署任安排，一併交由中央考慮，現時接獲通知既不按《基本法》作出新任命，亦不會作出署任安排，強調不會影響政府工作。

她指早於2020年，已成立高層次的抗疫督導委員會，由她擔任主持，政務司長如有人填補，可以分擔執行工作如商討通關，但政策決定一定是她主持的委員會。