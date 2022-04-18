立法會百日｜尚待兌現的百日政綱　狄志遠、陸瀚民：全要變陣防疫

「百日政綱」在西方政治是常見現象，意指政治人物上任公職後，雄心萬丈許下一些承諾，指明具體目標，向支持者交代，這現象在香港剛剛起步。立法會上任剛滿一百天，《香港01》訪問兩位曾在競選期間提出「百日承諾」的立法會議員——經民聯陸瀚民和新思維狄志遠，暢談議會百日工作。

狄志遠指，在突如其來的第五波疫情下，整個社會氣氛根本不適合討論政改，無法在立法會內動議辯論，只能透過其他方式延續話題，期望下半年可兌現承諾；陸瀚民坦言，在回歸以來最大規模的疫情下，許多原先計劃下來的工作都需要「變陣」，計劃下來的50場與青年交流對談，「全部要改晒做防疫抗疫」，到近日疫情緩和、社會開始復常，才有機會重新上軌道。

立法會百日——系列之二



50場青年見面會 變50場落區派物資

陸瀚民去年首次參選，循選舉委員會界別晉身議會，他指作為新丁，百日工作下來有一些議會操作仍要熟習，例如《議事規則》、如何善用事務委員會職能研究政策等。他笑言，現時開會其中一個重大挑戰是爭取發言機會，因為想發言的議員太多，而現時轉用視像會議，按「舉手」掣的時機又難掌握，曾和其他新議員一起研究「係咪要不斷撳掣先得」。

主打青年政策的陸瀚民，在競選期間提出「百日藍圖」，承諾在上任100天內做好六方面青年工作，包括50場落區、促成官員與青年直接交流、與青年直接分享政策遊說經驗、主動支援青年問題、促請公務員學院研究舉辦青年國情班、立即展開青年願景研究。但在第五波疫情下，政府收緊社交距離措施，陸瀚民本人亦因曾出席洪為民生日派對，須到竹篙灣接受檢疫，許多工作都難以開展。

陸瀚民表示，第五波疫情堪稱回歸以來最大規模公共衞生危機，政府工作量爆滿，連立法會工作也受影響，許多工作要停步。他坦言，上任一百日以來花最多時間在防疫抗疫上，「很多人（議員）都是這樣，要變做物資步兵，落區派抗疫物資。一開始就大規模地派，現在進化到要精準、集中送到有需要的人手上。」另外一些抗疫相關周邊工作，例如協助中小企「保命」、監督政府改善行政安排等，都要花大量時間跟進。

陸瀚民坦言：「作為新丁議員，剛進入立法會當然希望看大量文件、了解政策、為民請命，怎知一開始就停擺。一百日內，除近日開始有少許復常活動之外，九成立法會工作都與抗疫相關，真是前所未有的體會。50場落區見青年，結果50場全部變成落區做抗疫，甚至應該超過50場。」

建議李家超常規與青年直接溝通

不過某程度陸瀚民亦認為這種「變陣」有必要：「穩控疫情是『壓倒一切』的任務，況且整個社會關注點都變成防疫，當時勉強召開一些政策討論，效果也不一定好。我早陣子和一些中學校長討論時，對方的關注點都是防疫抗疫、復課安排。其實換個角度想，協助青年人渡過疫情艱難時期，也是青年工作其中一個面向吧。」他又指，疫情期間喜見不少青年人活力充沛，熱心投入抗疫工作，「又跑得郁，又幫得手」，對青年未來充滿信心。

政府上月宣布，4月下旬社交距離措施分階段放寬，對陸瀚民而言等同「久旱逢甘露」：「正好在這場訪問前15分鐘，我剛好和樹仁大學新傳系開視像會議，討論青年政策、三業三政。我政綱上所寫的百日六大範疇，現在終於可以逐一開展。」

他提到，一些工作如青年願景研究、支援青年搞社企等，一直恆常在做，近日亦連同一批關注青年政策的議員，爭取在立法會內務委員會轄下成立專責委員會，研究制訂長遠青年政策；另外亦有一些政策游說、培養青年人三觀（世界觀、人生觀、價值觀）相關的見面會，正在陸續邀約，希望再過一、兩個月有更多成果向公眾報告，「上星期我們經民聯與（特首選舉唯一參選人）李家超會面時，我在席上提出直接溝通是化解誤會的最好方法，建議他日後常規地與普羅青年直接溝通。他有抄下這個意見，希望他做得到。」

狄志遠：什麼氣氛都沒了 勉強提政改隨時弄巧反拙

陸瀚民縱使百日政綱受到阻延，但已相對「幸運」，始終抗疫一定程度上也與青年相關，而現時工作可重新上軌道。狄志遠所提出的百日承諾難度更高——動議辯論重啟政改。立法會大會自1月起，會議議程壓縮，更一度只處理具立法效力事項，4月才開始陸續恢復正常，期間許多議員議案都要押後處理。

相比起會議程序，更麻煩的在於社會氣氛。自1月以來新冠疫情大爆發，狄志遠坦言「什麼（討論政改）氣氛都沒了」，他本人亦要花大量時間，跟進抗疫相關工作，如院舍疫情爆發、社福機構疫苗接種情況等。他明言：「過去幾個月這種情況，還提動議談政改，如果被（議案措辭）建制派修訂到不是原來的樣子，豈不是弄巧反拙？」

他表示，縱使無法完全兌現「百日動議辯論重啟政改」的承諾，但亦已在有限的範圍內做最多的工作，如撰文回應國務院發表的《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書、持續透過媒體強調重啟政改對復和社會的重要性、向政府官員提出盡快補選區議會這個代議政制的重要環節、向特首參選人質詢政改藍圖等。狄志遠期望，下半年可成功提出相關議案，給關注香港民主發展的港人一個交代，「我和一些泛民的元老談過，他們都同意稍後在議會內展開正式辯論，時機更為合適。」

寄語官員別再「官腔式讀稿」 切實回應議員關注

議案是一回事，現實政治氣候又是另一個問題。香港選舉制度經北京改頭換面後，傳統民主派拒絕參與，即使成功將議案放上立法會議程，政府官員的回覆，恐怕也不會有什麼突破？

狄志遠指：「我們要明白，爭取民主從來都是寸土必爭，過去幾十年都是這樣，民主派一向都實力有限、在體制內是弱勢的，搞對抗對自己一定沒有好處。過去有些朋友爭取一步到位，以原則立場為先，最後結果就是拉倒。現時政制一切推倒重來，既然中央都認為香港民主發展不是禁區，前景是一片光明，那社會當然要多討論。今日不能行前，我們也要見到可見將來是怎麼樣，推動到多少是多少。至起碼在立法會多討論，對事情會有幫助。」

狄志遠亦藉此機會寄語官員，日後面對立法會議員時不要只懂「官腔式讀稿」，要確實回應議員的關注：「可能過去那麼多年官員習慣了會被議員留難，產生了一種『防衞機制』，說話要很小心，但這樣『你有你講』，隔絕了官員和社會溝通的機會。現在議會不和政府搞對抗，那我希望官員也可釋出善意，理性地找出解決方案。」