立法會百日︱數字看新立會　開會最短僅9分鐘　1新丁缺席逾半會議

新制度下選出的立法會，今年1月1日正式上任，本月10日剛滿100天。在傳統民主派不參選下，整個議會由建制主導，議會生態亦有翻天覆地變化。《香港01》一連數集，檢視立法會100日以來的表現。

本集會先以數字形式，列出新立法會一些關鍵資料，予讀者參考。今屆立法會開局即遇上「洪門宴」、第五波疫情來襲，對立會工作帶來不少影響，其中一次大會會議，更可能創出歷來最短的單次會議紀錄。90名議員中，有新丁竟缺席超過一半大會，亦有「老將」積極發言，暫於發言榜居首。

立法會百日——系列之一



議員人數：90名

新選舉制度下立法會議員有90名，包括40名選委界、30名功能界別、20名地區直選議員。參考立法會秘書處《有關立法會的數字》數據集，90名議員中包括73名男性、17名女性，平均年齡為52歲，比去屆（民主派總辭後的立法會）年輕6歲。

今屆有6名立法會議員兼任行政會議成員，分別為林健鋒、葉劉淑儀、廖長江、張宇人、張國鈞、劉業強。人數比去屆少一名，因工聯會黃國健退下來不尋求連任。

政治勢力版圖：1:89

選舉改制後，傳統民主派杯葛，以「非建制派」名義參選者，絕大部分鎩羽而歸，僅得新思維狄志遠循社福界入局，他當選報曾自稱是「1:89」。去年12月下旬，警方國家安全處以涉嫌「串謀發布煽動刊物罪」拘捕網媒《立場新聞》多名高層，89名議員及後發表聯合聲明，支持警方執法，僅狄志遠一人未有參與聯署。



不過，狄志遠近日表示，在民生議題上無分派別，要是事事搞對抗，在議會內被排擠，肯定什麼都做不來。

狄志遠是新立法會唯一非建制派。（資料圖片）

會議總次數：10次

截至4月6日，本屆立法會至今共舉行10次會議，一般而言1月至3月會議次數會較少，因為期間有農曆新年、兩會期間休會時間。10次會議中，包含2次行政長官答問會、1次《財政預算案》發表。

▼3月23日最短大會 9分30秒完場▼



會議時間之最：9分30秒

第五波疫情下，立法會絕大部分會議改為視像舉行，主席梁君彥2月底諮詢議員後表示，由於疫情嚴峻，立法會須配合政府做好防疫工作，大會只處理具立法效力的事項，至本月6日大會恢復處理議員質詢。

3月23日的立法會大會，議程只有首讀及二讀《商業租戶短期保護措施（2019冠狀病毒病疫情）條例草案》，即《財政預算案》所提出的暫緩追租法案。法案其後進入中止待續階段，交付內務委員會處理。會議全程只花了9分30秒，是本屆最短大會。

這也相當可能是立法會史上最短的大會時間，立法會官方並沒有詳細列出每次會議時長，但可以通過「會議紀要」翻查每次大會的開始和休會時間。

新一屆立法會首次大會。（資料圖片）

上屆會議最短大會約17分鐘

在上屆立法會，有兩次會議所需時間亦相當短，均為17分鐘，其中2016年10月19日，當時發生立法會宣誓風波，青年新政梁頌恆及游蕙禎因宣誓無效，一度獲安排重新宣誓，不過建制派透過離席製造流會，不給二人重新宣誓機會。11時02分，民建聯陳克勤於姚松炎讀完誓詞後提出點算法定人數，鐘聲響15分鐘後仍然無足夠議員在席而流會。會議實際進行時間只有2分鐘，不過由於立法會官方計算的時間，響鐘時間會一併計算，因此一共17分鐘。

去年4月14日，當時的會議專門安排《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》交上立法會大會首讀，由於議程只有這一項，會議歷時僅17分鐘。

出席率之最：44%

立法會網頁對議員出席會議次數有清晰紀錄（出席時間不作計算）。新一屆立法會至今舉行10次會議，截稿前，網頁更新至第9次會議。在90名議員中，有66人出席率達100%。

須注意的是，本屆立法會開鑼之際，即爆出洪為民生日會事件，多達20名議員因出席過該活動被送往檢疫或被勸喻留家隔離，因此缺席1月12日的首次大會。有多位議員都是因為該次會議缺席，無法「全勤」。

總體而言，有3位議員出席率較低，分別為新界東南直選的林素蔚（56%，分別缺席第6、7、8、9次會議）；選委界林順潮（56%，分別缺席第1、6、7、8次會議）；選委界蘇長荣（44%，分別缺席第1、6、7、8、9次會議）。

缺席過半大會 蘇長荣：遇上特別事情

蘇長荣回覆《香港01》記者查詢指，數次大會都因遇上特別事情未能出席，例如1月的首次大會因為家中傭工是新冠肺炎患者的緊密接觸者，須留家自我隔離。他表示，往後會繼續努力投入議會工作，感謝記者關心。

蘇長荣於本屆立法會大會，首三個月的出席率最低，只有44%。（資料圖片）

發言次數之最：10次 新民黨兩人並列榜首

立法會官方沒有完整統計個別議員的發言次數，因此記者以人手逐次計算由1月至今，議員的發言次數。

計算方法：議員在會上就每一項議案／政府法案／質詢／修正案發言，就視作一次發言，在同一個項目多次發言亦以一次計算。提出規程問題、單純動議而沒有發表演辭、動議表決鐘響時間縮短等程序工作，不視為一次發言。2月16日至18日的《施政報告》致謝議案中，議員在分別就5個部分發言，但由於屬同一項議程，而且每位議員總發言時間都是15分鐘，因此只作一次發言計算。

這個計算方法的局限是，每次發言的時間不計算在內，因此演辭只有1分鐘和用足15分鐘，都作一次發言計算，讀者須小心解讀。

整合數字，89名議員（立法會主席梁君彥不計算在內）都曾在大會發言。有兩位議員發言次數皆為10次，並列榜首，且都屬於新民黨，分別為容海恩及黎棟國。有4位議員曾發言9次，分別為新民黨陳家珮、經民聯梁美芬、民建聯梁熙及建測規園界謝偉銓。

按上述計算方法，發言次數最少的議員有5名，分別為建制派班長廖長江、地產界龍漢標、金融服務界李惟宏、選委界李浩然及蘇長荣，分別只錄得1次大會發言。

質詢次數：89

立法會除審議政府法案，另一重要職能為對官員提出質詢，當中分為口頭及書面兩種，議員亦可以在官員主題答覆後，提出補充質詢。根據立法會網頁資料，本屆立法會截至4月5日（即4月6日的大會未計算在內）共處理89項質詢，當中包括13項口頭質詢及76項書面質詢。

12名議員「三無」

單論個別議員表現，新民黨黎棟國同樣是最活躍的一位，分別曾提出1項口頭質詢、2項書面質詢、3項補充質詢，即一共6次參與質詢。

有12位議員在首3個月的會議中，不曾參與口頭質詢、書面質詢或補充質詢，包括廖長江、李世榮、李浩然、李惟宏、蘇長荣、龍漢標、黃國、郭玲麗、張欣宇、陳祖恒、陳月明、林新強。

無立法效力議員議案數目：5

本屆立法會至今處理5項由議員提出的無立法效力議案（包括《施政報告》致謝動議），全數獲得通過。

選舉改制後首場立法會選舉。（資料圖片）

表決次數：37

新一屆立法會上任至今，在立法會大會共進行過37次表決（包含政府法案、議員動議及修正案），其中9次有議員要求作記名表決，比率為24.32%。

這個數字其實可以再細分：本屆立法會至今舉行過10次大會，首3次是實體會議，由於疫情關係，自2月16日起的7次大會，改以視像形式進行。

今年3月16日，臨時撥款在無記名表決下通過。（立法會直播截圖）

視像會議極少記名表決

在3次實體會議中，一共進行20次表決，當中8次作記名表決，比率為40%；在7次視像會議中，一共有17次表決，當中只有1次作記名表決，（4月6日大會，梁子穎對鄧家彪就「改革香港的扶貧政策和策略」所提，經葉劉淑儀及吳秋北修正的議案，作出的修正案），比率僅為5.88%。兩者相差甚遠。

有議員表示，改為視像會議後，透過Zoom作記名投票涉及技術問題，所以議員之間達成共識，盡可能減少記名表決的次數，以節省會議時間。