張家朗世界第一｜林鄭發帖祝賀：再為本港劍擊運動寫下光輝一頁

香港「劍神」張家朗繼去年在東京奧運勇奪金牌後，9個月後再實現目標，登上「世一」寶座，成為香港首名世界第一男劍手。特首林鄭月娥今日（18日）發帖祝賀，大讚張家朗再為本港劍擊運動寫下光輝一頁，祝願香港劍擊隊在稍後的男子團體賽力創佳績。



梁振英、霍啟剛齊賀

多名政界人士亦為張家朗送上祝賀，全國政協副主席梁振英在Facebook發文，「熱烈祝賀張家朗榮登世界第一」。立法會體演文出界議員霍啟剛亦祝賀張家朗成為世界第一。

林鄭月娥透露，早前收到傅家俊短訊，擔心桌球可能失去「精英資助」評核計劃下的「A級」精英體育項目地位。（林鄭月娥Facebook）

收傅家俊短訊憂桌球失去精英項目地位

此外，林鄭月娥在帖文中提列，月初收到香港桌球手傅家俊的短訊，表達對桌球運動可能失去由體育學院負責執行的政府「精英資助」評核計劃下的「A級」精英體育項目地位。林鄭月娥指，據她了解，現行評審準則著重在奧運和亞運的成績，而桌球並非奧運項目，亦自2014年仁川亞運會起沒有再被納入亞運項目，包括今年在杭州舉行的亞運會，鑑於疫情影響，由民政事務局局長擔任主席的體育委員會上月底已決定暫時不改變「A級」項目的名單，等到明年初再檢視。

她希望屆時桌球可以成為2026年或2030年亞運會的比賽項目，或體育委員會會在評審各運動項目時，多作綜合考慮。

2009年起成為體院「A級」精英項目的桌球，最快在2030年才能重返亞運會，但因為在2010年至2030年內未能最少參與3屆亞運或奧運，因此桌球將於下年4月開始被政府降格至B級精英項目，資助金額最多或會損失8成。