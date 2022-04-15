分析︱政務司長懸空的三個考慮　湯家驊料林鄭建議人選中央不接受

政務司司長一職自李家超辭職參選特首後一直懸空，特首林鄭月娥昨日（4月14日）表示，收到中央通知不會任命新的政務司長，亦不設署任安排，即該職位會出缺直至6月30日。

綜合多名政界人士分析，中央繼續懸空此職背後涉及至少三方面考慮，三者一環扣一環，其中最重要的一點，在於要考慮兩屆政府之間的銜接問題。行政會議成員湯家驊甚至相信，林鄭月娥曾經向中央建議人選，但中央不接受。



一、考慮銜接下屆政府問題

行政會議成員湯家驊認為，政務司司長本身是一個統籌職位，「公務員事務局都睇緊十幾萬政府僱員」，而林鄭亦說過一些由政務司司長行使的法定權力，可以由特首另作授權，因此影響不大。他又指，林鄭「已經無後顧之憂，仲有兩個月都無得做，唔需要諗其他嘢，又唔使處理太多6月30日之後嘅事，工作量應該唔會增加太多」，既然林鄭也認為自己兼任一部分政務司司長的工作沒有問題，那應當平穩過渡。

湯家驊估計，從常規而言林鄭應有向中央建議一至兩名人選，「如果唔係，萬一中央覺得想搵人頂上，特首又唔提人選，中央喺邊度搵人？」只是最後中央考慮各方面因素，尤其下屆政府組班問題後，認為並不需要，「都要考慮政治觀感，同埋尊重下任行政長官決定，𠵱家任期得返唔夠3個月，如果升一個局長去做政務司，最後新特首上場後又降返佢落去，到時都好尷尬。」不過他認為，中央不接受並非基於不信任建議的人選，而是考慮到上述的銜接問題。

被問到2005年孫明揚（時任房屋規劃及地政局局長）一樣短期署任政務司後重新當局長，湯家驊認為十多年前的政治環境和今天不能相提並論。

正如全國港澳研究會副會長劉兆佳所指，若現在任命一名新的政務司司長，會引起各方揣測此人會否過渡至下任政府，如果林鄭心目中的接任人選與中央的想法不相同，只會引起尷尬，林鄭亦不會想未來兩個半月有一個非屬意人選當副手。

二、中央未有全盤想法

承上，由於要考慮銜接下屆政府的問題，未來政務司司長人選的形象將十分關鍵：到底是找類似保安局局長鄧炳強一樣強硬派，還是既然李家超已是保安系統出身，不如找其他AO出身的官員當第二把手，輔助施政。多名政界人士估計，中央現階段可能也未有全盤想法，寧可多觀察一段時間再決定。

李家超辭任政務司司長後，職位一直懸空。林鄭表明懸空情況會持續至6月30日。（資料圖片）

三、如非過渡下屆 誰人接任已非最大關注點

另有政界人士表示，隨著林鄭月娥月初公布放棄連任，政界對於誰人署任政務司司長的關注程度實際上並不高，因為任期剩下兩個多月，「除非呢個人好明確，會過渡到下屆政府」，而且始終七一換屆在即，在抗疫重要關頭政府第二把手換人太過頻密也不是好事。

有立法會議員私下反映，與其等快將落任的林鄭建議一個司長人選，倒不如期待一個下屆上任的新司長，相信不少政界人士都樂見等李家超當選後，才公布新的司長人選。「反正林鄭唔介意，李家超又忙緊競選工程，中央又點會急？」