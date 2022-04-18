特首選舉︱李家超成候選人享兩大待遇　擬落區探劏房戶、青年交流

李家超今日（18日）獲候選人資格審查委員會確認提名有效，成為特首選舉唯一候選人。李家超獲祝福參選，選委蜂擁提名，當選已無懸念，但他今日正式獲確認為候選人，對其選舉工作仍有重要意義。

皆因特首選舉正式候選人，除可獲得俗稱「G4」的警隊要員保護組貼身保護，更重要的是可以獲得限聚令方面的寬限，舉行部分競選相關的公眾聚集，不過有一類活動仍受限制。



G4保護特首候選人 去屆胡國興拒絕

G4隸屬警方刑事及保安處保安部，由一名高級警司擔任主管，負責為訪港的國際政要、特首及前特首等人士提供保護，基於風險評估決定保安級別。

該組亦會為特首候選人提供保安服務，上屆特首選舉，3名正式候選人胡國興、曾俊華、林鄭月娥均獲保護。警方發言人當時表示，會為所有特首候選人提供保安服務，確保選舉活動和平有秩序。不過候選人亦有權拒絕接受保護，當屆特首選舉論壇上，胡國興曾稱自己日日搭港鐵，「一個G4都無」。

2017年特首選舉，3名候選人均獲安排G4貼身保護。不過胡國興聲稱，落區時乘地鐵沒有G4在身旁。（資料圖片）

競選活動部分可獲豁免限聚令

此外，今屆選舉由於疫情影響，部分社交距離措施仍然生效。政府早前預告，4月21日起公眾地方聚集人數限制將放寬至4人，但要舉行選舉相關的聚集、落區見市民等，4人限聚仍是大障礙。

政府於4月2日發出公告，在4月23日（或資審會就候選人的資格作出裁定當日，視乎何者較早而定）至5月8日期間：「行政長官候選人」（只包括獲資審會裁定提名有效的人士），獲准許舉行與公眾之間與選舉相關的聚集；換言之，李家超今日（4月18日）已可舉行與公眾的選舉聚集。

李家超：更全面積極展開選舉工程 包括落區

李家超今日獲資審會確認資格後，特意再「扑咪」見記者指，指正式獲確認候選人身份，他可以更全面、積極展開選舉工程，意味可以有更多機會聽取意見，並到地區做訪問，會繼續努力展開工程。

李家超連同競選辦主任譚耀宗見記者，回應提名獲得確認。（張浩維攝）

戶外聚集仍受限制

李家超今日獲資審會確認資格後，特意再「扑咪」見記者，指正式獲確認候選人身份，他可以更全面、積極展開選舉工程，意味可以有更多機會聽取意見，並到地區做訪問，會繼續努力展開工程。

不過，本月2日新聞稿同時提到，有關准許只適用於室內聚集，而不適用於戶外的群組聚集。據了解，李家超團隊正考慮落區探訪劏房戶，亦會舉行活動與年青人交流。