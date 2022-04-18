李家超競選新口罩亮相：通關全港關注　當選後即與內地溝通

行政長官選舉唯一參選人李家超，今日（18日）與本港五大商會會晤，包括香港總商會、香港中華總商會、香港中華廠商會、香港工業總會及香港中華出入口商會。他現身競選辦公室所在的中環廣場時，與團隊成員一同換上淺藍色、印有「同為香港開新篇」的口罩，神情輕鬆。

李家超總結是日行程，表示感受到香港的競爭力一直存在，又指自己一旦當選，定以盡快與內地通關為首要任務，展開溝通，即使相關工作並不容易，但相信只要坦誠交流看法，就會找出方法。



戴新口罩亮相：祝賀張家朗登「世一」

李家超甫到達時，即表達自己因為得知東奧男花金牌得主張家朗首登世一而相當高興，成功的故事反映香港人才輩出，只需努力夢想定可實現，亦反映香港體育在世界舞台備受矚目。有別往常，李家超換上淺藍色、印有其競選口號「同為香港開新篇」、的口罩，他指顏色「我好鍾意」，口罩上還有維港兩岸的臨摹。

李家超總結是日與五大商會會面的內容，他說各商會代表均一致認同全面提升香港競爭力的重要，亦感受到香港競爭力一直存在，要凝聚多方面力量以跟世界不同地區競爭，香港在未來5年應該好好地解決問題。

至於近日本港疫情漸見緩和，各界對通關需求殷切，李家超表示知道「成個香港都關注」，一旦當選，會就通關與內地展開溝通，向內地坦誠說明香港的情況，了解內地對通關的要求。他承認相關工作不容易，但從過去與內地多次商討通關的經驗，感受到內地非常想香港好，認為這已是很好的起步點，最重要是建立共識和溝通的氛圍，務實推進相關工作。

李家超未完成競選政綱已挾786張提名票入閘，他指會花較多時間完成，今日將會跟同事「好認真」地商討政綱。