羅冠聰稱北京欽點特首　梁振英：BNO港人享英民主　應棄特區護照

全國政協副主席、前特首梁振英日前接受電台訪問，指持英國國民（海外）護照（BNO）赴英居住的人並非移民、只是「移居」，這些人不願交還特區護照或身份證，是要留有「回流」後路；又點名「流亡」英國的前香港眾志主席羅冠聰，批評他吹噓BNO簽證港人在英國有投票權，但「選出來的市議會權力，比起香港特區政府是『蚊髀同牛髀』。」

羅冠聰其後發帖反駁，指BNO簽證港人還可以投選市長及國會議員，繼而產生首相及內閣，嘲諷特首唯一參選人李家超是欽點，「仲點會係選舉？」他稱，將英國居民投票權與香港特首選舉相比「錯到離晒大譜」。

梁振英昨晚（18日）再在社交網站回應，指「BNO簽證港人」沒放棄中國國籍，等同用中國人身份選英國議員，令「英國式民主有了新定義」。他指要驕傲地擁抱英國民主，就應乾脆放棄中國國籍和香港永久居民身份，「一腳踏兩船，這是移居英國而又自稱『移民』的『BNO簽證港人』在真正的英國人眼中永遠抬不起頭的主要（不是唯一的）原因。」



羅冠聰在梁振英訪問播出後隔空回應，指李家超是北京欽點，但梁「講到班蟻民（香港市民）有權力選擇咁」。他指英國首相「權力」不比「香港市市長」大，因為英國權力分立，「做野要跟規矩」，有法庭、國會及傳媒監督，相比之下，香港特首一定「權傾天下」，批評梁的想法專制。

梁振英其後再質疑，高舉民主旗幟的人須先搞清楚自己是哪國公民，對哪國有權利和義務。他說這些「BNO簽證港人」沒放棄中國國籍及香港護照，亦即沒放棄對中國及香港的權利和義務：「在英國選舉中投票，肯定是用中國人身份選英國議員了。因此，有了『BNO簽證港人』投票，英國式民主有了新定義。」