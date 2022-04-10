特首選舉｜李家超：已收到約300張提名票　多謝梁振英提名

李家超宣布參選特首後，大批選委主動獻上提名票。李家超傍晚7時許見記者，首先感謝全國政協副主席、前特首梁振英提名。他指今日舉行了兩場視像會議，約130人出席，收到的意見很有參考價值，有助他撰寫政綱。他透露目前收到約300張提名票。



李家超於晚上7時15分離開競選辦公室，由競選辦副主任譚志源、陳清霞、陳勇等人陪同會見傳媒。他指隨着昨天在網上記者會宣布參選，收到大批選委支持及提名。

李家超指受防疫規限，今日於網上與選委進行兩場視像會議，分別來自五個界別共130人出席，期間各個選委踴躍發言，並代表自己的界別發表意見，具參考價值。他稱所有出席的選委都支持他參選，認同他的三個施政方向。

被記者問及他在政綱內未有提及如何修補社會撕裂，他強調政府是帶頭去解決問題，倘若要成功，就要團結各方力量，各司其職，共同努力。

（左起）霍啟剛、譚志源、梁宏正均為李家超競選辦副主任。（鄭子峰攝）

譚志源首回應出任政務司長說法

競選辦副主任霍啟剛表示，下午舉行了兩場網上會議，討論了多項議題，參與會議的人士中有49人發言，當中包括5名來自青年界別的人士。霍啟剛指，李家超席間有提到青年多元發展、未來規劃藍圖、年輕人上流機會及融入大灣區等議題。

譚志源今次出馬助選，被傳是下屆政府政務司司長人選之一，被問到是否有興趣，譚志源個人興趣不重要，暫時全心在競選工作。