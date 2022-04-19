林鄭視察竹篙灣新一期隔離設施交接：需為新一波疫情做好準備

中央援建的竹篙灣社區隔離設施第一階段工程完工，並於今日（19日）交付特區政府。特首林鄭月娥到場視察交接工作。她指現時雖然疫情回穩，但不能掉以輕心，需要為下波疫情做好準備。



林鄭：疫情漸趨穩控但不能掉以輕心

林鄭月娥與中聯辦副主任羅永綱、承建商中國建築國際集團執行董事及行政總裁張海鵬一同視察隔離設施的單位及設備，並參觀指揮中心，了解智慧工地和交通管理平台的運作。食物及衞生局局長陳肇始、發展局局長黃偉綸、保安局局長鄧炳強、發展局常任秘書長（工務）劉俊傑、建築署署長何永賢和醫院管理局行政總裁高拔陞亦有出席。

中央援建的竹篙灣社區隔離設施是援建項目中規模最大的一個，合共提供約7,000個房間，涉及約14,000個床位。由於規模龐大，項目會分期由中建集團交付特區政府使用。今日交付使用的首批設施約有1,000個房間，涉及約2,000個床位。竹篙灣餘下的設施，以及位於啟德郵輪碼頭附近和落馬洲河套區的大型社區隔離設施，預計會由本月至3個月內陸續交付給特區政府使用。

林鄭月娥致辭時表示，連同早前已啟用的6個社區隔離設施，中央援建的共9個社區隔離設施合共提供約50,000個床位，大大增強香港防疫抗疫的「底氣」，與香港兩個月前隔離設施嚴重不足的困境，實在不可同日而語。她再次感謝中央的全力支援、中聯辦的大力協調和建築團隊日以繼夜施工，讓項目僅用兩個月便可開始陸續交付。她指，只要社會各界繼續攜手協力、攻堅克難，香港將早日完全走出「疫」境，回復正常生活。

林鄭又指，雖然疫情已漸趨穩控，過去數天每日錄得數百宗個案，「或會令大家舒一口氣，但我們不能掉以輕心。」她表示，隨著學生逐步恢復面授課堂、社會逐步放寬社交距離措施，外防輸入、內防反彈，仍然是香港防疫策略。此外，為可能出現的新一波疫情做好準備，也是必不可少。