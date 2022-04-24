李家超暫無計劃見記協：先等交資料程序　新聞自由已存在不須捍衞

特首選舉唯一候選人李家超今日（24日）分別到油麻地、佐敦探訪基層住戶及慈善團體「新家園協會」，是其參選以來首次落區，活動結束後見記者總結行程。

香港記者協昨開會討論解散門檻，記協主席陳朗昇提到希望和新特首就新聞自由方面作溝通。被問到有否計劃與記協會面，李家超回應指，至少要等對方向政府交齊資料、處理完成程序後才有溝通的可能，暗示暫無計劃與記協會面。他更指，香港的新聞自由一直存在，不需要用「捍衞」字眼。



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未正面回應會否見出獄青年

李家超表示，知道記協有一些資料要向政府提供（指勞工處要求記協提交資料一事）。他指：「在政府和他們處理完所需的事情之後，才有一個可能性（與記協）有任何接觸。」

被問到捍衞新聞自由，李家超反指不會用「捍衞」一詞，在場記者每天都在從事相關工作：「新聞自由在香港是一直存在的，我覺得不需要用『捍衞』這個字，已經是存在的東西就存在，而且我是非常重視新聞自由。」不過他重申，新聞的行為和活動必須符合法律原則。

至於會否與曾參與反修例示威後出獄的青年會面，李家超未有正面回應，僅指會繼續和不同人士會面，只要政綱一出，會積極展開相關行動。